Dauer-Lärm auf 500 Metern: "Musik-Straße" treibt Anwohner in den Wahnsinn

Mumbai (Indien) - Was als innovative Verkehrsidee gedacht war, sorgt in Indiens Millionenmetropole Mumbai für wachsenden Frust. Auf einem 500 Meter langen Abschnitt der neu eröffneten Coastal Road ertönt bei jeder passenden Autofahrt der Oscar-prämierte Hit "Jai Ho" aus dem Film "Slumdog Millionaire".

Wenn Autos mit 70 bis 80 Kilometer pro Stunde über die Rillen fahren, erklingt "Jai Ho". © Screenshot/X/@sengarlive

Möglich macht das ein spezieller Straßenbelag: In den Asphalt gefräste Rillen funktionieren wie eine riesige Schallplatte, wie The Guardian berichtet.

Fahren Autos mit 70 bis 80 Kilometer pro Stunde darüber, entstehen Vibrationen, die die Melodie erklingen lassen.

Wer zu schnell fährt, spürt unangenehme Erschütterungen und soll so automatisch abbremsen. Die Behörden verkaufen das Projekt als Mischung aus Ingenieurskunst, Unterhaltung und vor allem als Sicherheitsmaßnahme.

Doch bei den Anwohnern im Nobelviertel Breach Candy - Wohnort von Bollywood-Stars und anderen Prominenten - kommt die musikalische Innovation alles andere als gut an.

Mehr als 650 Familien haben eine formelle Beschwerde eingereicht. Sie sprechen von "aufdringlichem Hintergrundlärm", der erheblichen Stress verursache.

Die Melodie dringe in die Wohnungen ein, viele hielten inzwischen selbst tagsüber die Fenster geschlossen, um dem Dauer-Sound zu entgehen.