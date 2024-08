Irrer Taxifahrer baut absolut sinnlosen Unfall!

Was sich der Taxifahrer bei dieser Aktion gedacht hat: Man weiß es nicht. © Screenshot/X/@sirajnoorani

Auf den Straßen der indischen Metropole Mumbai wurde ein Taxifahrer dabei gefilmt, wie er einen sinnlosen Unfall verzapfte.

Videos in den sozialen Medien zeigen, wie der Mann außen an seinem fahrenden Wagen hängt. Nur mit einer Hand hält er sich durch das geöffnete Fenster an der Fahrerseite am Lenkrad fest und rollt auf diese Weise über eine viel befahrene Straße.

Immerhin: Für seinen "Stunt" hat er den Warnblinker eingeschaltet. Angesichts dieser Bilder, war dennoch früh klar, dass die Sache kein gutes Ende nehmen würde.

Während der Mann mit seinen Füßen auf dem Asphalt sogar noch Anschub gibt, rollt das Taxi bereits vollkommen unkontrolliert in Schlangenlinien über die Fahrbahn. Als die Karre ein weiteres Mal nach links zieht, merkt auch der "Fahrer", dass er abbremsen müsste - allerdings zu spät.

So kracht sein Wagen ungebremst in eine Reihe geparkter Autos am Straßenrand. Das war absehbar.