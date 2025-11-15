Inferno auf Autobahn: Laster wird zum Feuerball - Acht Menschen sterben

Pune (Indien) - Bei einem schweren Verkehrsunfall auf einer indischen Autobahn kamen acht Menschen ums Leben. Ein Trucker verlor die Kontrolle über sein Fahrzeug und rammte mehrere Autos. Ein enormer Feuerball bildete sich.

In diesem Inferno kamen acht Menschen ums Leben. Darunter eine fünfköpfige Familie. © Montage: X@DrHulgeshspeaks

Das reinste Inferno. Auf dem stark befahrenen Autobahnabschnitt bei Pune (Westindien) hat sich am Donnerstagnachmittag eine schreckliche Tragödie abgespielt. Bei einem Sattelschlepper versagten laut "India Today" die Bremsen. Der Truck raste ungebremst in mehrere Autos, schob einen weiteren Truck mehrere Meter weit und ging dann in Flammen auf.

Acht Menschen überlebten das Unglück nicht, mindestens 13 Personen wurden zum Teil schwer verletzt.

Bilder von der Unfallstelle zeigen das Ausmaß der Zerstörung. Ein riesiger Feuerball hat mehrere Fahrzeuge verschlungen. Trümmerteile liegen auf der Fahrbahn.

Während die Einsatzkräfte mit den Löscharbeiten beschäftigt sind, haben sich zahlreiche Gaffer eingefunden, viele filmen das Geschehen.