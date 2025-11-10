Viele Tote befürchtet: Auto-Explosion erschüttert Delhi
Delhi (Indien) - Im Herzen der indischen Metropole Delhi, nahe der historischen Palastanlage Red Fort, ereignete sich eine verheerende Explosion. Mindestens acht Menschen starben, mehr als 20 weitere wurden schwer verletzt.
Am Montagabend erschütterte gegen 18.52 Uhr Ortszeit eine gewaltige Explosion Delhi. Nahe des weltbekannten Red Ford explodierte nach ersten Informationen ein "langsam fahrendes Auto" an einer belebten Verkehrskreuzung in unmittelbarer Nähe einer U-Bahn-Station.
Acht Menschen starben, berichtet der Sender NDTV. Mindestens 20 weitere wurden in Krankenhäuser eingeliefert. Viele der Schwerverletzten sollen sich in kritischem Zustand befinden. Die Zahl der Toten könnte noch steigen.
Derweil schildern Augenzeugen dramatische Szenen. Menschen sollen regelrecht zerfetzt worden sein, Körperteile hätten auf der Straße gelegen, berichtet "Hindustan Times". Die Wucht der Explosion erschütterte nahegelegene Häuser, Fensterscheiben gingen zu Bruch. Sechs Autos brannten aus.
Nach dem Vorfall sind die Sicherheitskräfte der 32-Millionen-Einwohner-Metropole auf höchster Alarmstufe. Massive Polizeikräfte sichern öffentliche Gebäude, Bahnhöfe und Plätze ab. Auch an der Grenze zu Pakistan wurden die Sicherheitsvorkehrungen verstärkt, berichtet "India Today".
Bislang wurde noch nicht bestätigt, ob es sich um einen Terroranschlag handelt.
Sicherheitskräfte nach Explosion bei historischem Red Fort auf höchster Alarmstufe
Nur wenige Stunden vor der verheerenden Explosion wurden in zwei Häusern im südlichen Vorort Faridabad fast 3000 Kilogramm Sprengstoff, Zünder und Schusswaffen entdeckt, berichtete "Hindustan Times" zuvor.
Ein 35-jähriger Arzt wurde festgenommen. Er soll Verbindungen in die Unruhe-Region Kaschmir haben.
Ob es einen Zusammenhang mit der Explosion im Stadtzentrum gibt, ist noch völlig unklar.
Die historische Palastanlage Red Fort in Delhi wurde zwischen 1639 und 1648 während der Mogul-Zeit erbaut und gilt als eine der bekanntesten Sehenswürdigkeiten Indiens.
Am 22. Dezember 2000 verübten Islamisten der Terrororganisation Laschkar-e Taiba einen Anschlag, bei dem drei Menschen ums Leben kamen.
Titelfoto: SAJJAD HUSSAIN / AFP