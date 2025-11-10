Viele Tote befürchtet: Auto-Explosion erschüttert Delhi

Delhi (Indien) - Im Herzen der indischen Metropole Delhi, nahe der historischen Palastanlage Red Fort, ereignete sich eine verheerende Explosion. Mindestens acht Menschen starben, mehr als 20 weitere wurden schwer verletzt.

Nach der verheerenden Explosion haben Sicherheitskräfte die Einsatzstelle abgesichert. © SAJJAD HUSSAIN / AFP

Am Montagabend erschütterte gegen 18.52 Uhr Ortszeit eine gewaltige Explosion Delhi. Nahe des weltbekannten Red Ford explodierte nach ersten Informationen ein "langsam fahrendes Auto" an einer belebten Verkehrskreuzung in unmittelbarer Nähe einer U-Bahn-Station.

Acht Menschen starben, berichtet der Sender NDTV. Mindestens 20 weitere wurden in Krankenhäuser eingeliefert. Viele der Schwerverletzten sollen sich in kritischem Zustand befinden. Die Zahl der Toten könnte noch steigen.

Derweil schildern Augenzeugen dramatische Szenen. Menschen sollen regelrecht zerfetzt worden sein, Körperteile hätten auf der Straße gelegen, berichtet "Hindustan Times". Die Wucht der Explosion erschütterte nahegelegene Häuser, Fensterscheiben gingen zu Bruch. Sechs Autos brannten aus.

Nach dem Vorfall sind die Sicherheitskräfte der 32-Millionen-Einwohner-Metropole auf höchster Alarmstufe. Massive Polizeikräfte sichern öffentliche Gebäude, Bahnhöfe und Plätze ab. Auch an der Grenze zu Pakistan wurden die Sicherheitsvorkehrungen verstärkt, berichtet "India Today".

Bislang wurde noch nicht bestätigt, ob es sich um einen Terroranschlag handelt.