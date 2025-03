Weil er eine Affäre mit seiner Frau hatte: Geschäftsmann lässt Yogalehrer lebendig begraben

Auf diesem Feld geschah der grausame Mord. © Screenshot: Republic Bharat TV

Als er herausfand, dass seine Frau eine Affäre mit dem höflichen Yogalehrer Jagdeep Singh hatte, fasste ein Geschäftsmann aus der nordindischen Stadt Rohtak einen schrecklichen Entschluss: Der Nebenbuhler musste sterben.

Am 24. Dezember setzte der Mann seinen grausamen Plan in die Tat um, berichtet das Newsportal Jagran. Gemeinsam mit einem Angestellten entführte er Jagdeep aus dessen Wohnung - die er ihm selbst vermietet hatte -, sperrte den verängstigten Mann in den Kofferraum seines Geländewagens und fuhr mit ihm in das 67 Kilometer entfernte Dorf Pantavas. Zuvor ließ der Haupttäter von den Dorfbewohnern auf einem brachliegenden Feld eine knapp drei Meter tiefe Grube ausheben. Dann rechneten die Killer ab.

Die letzten Minuten im Leben des Yogalehrers müssen Szenen wie aus einem Horror-Film gewesen sein, legt ein Bericht des Senders NDTV nahe. Erst schlugen sie ihn brutal zusammen, dann warfen sie ihn in das Loch und schütteten reichlich Erde rein.

Jagdeep hatte keine Chance zu entkommen. Er war an Händen und Füßen gefesselt, trug einen Knebel im Gesicht. Der junge Mann wurde lebendig begraben.