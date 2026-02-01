Von den Toten auferstanden? Mann taucht kurz nach seiner Beerdigung wieder auf

Thailand - Mit dieser Wendung hat wohl niemand gerechnet: Eine Familie nimmt Abschied von einem geliebten Angehörigen. Doch plötzlich steht der Totgeglaubte wieder quicklebendig vor ihrer Tür.

Die Angehörigen nahmen bei einer Trauerfeier Abschied vom Falschen. (Symbolbild) © 123RF/adityagm

Der vermeintliche Tod ihres Bruders war für die Thailänderin Phawinee und ihre Angehörigen ein furchtbarer Schock.

Wie das Nachrichtenportal Newsflare berichtete, klingelten Rettungskräfte Anfang Januar an der Tür der Frau und überbrachten ihr die Leiche ihres Bruders - wie sie zumindest dachten. Anhand eines Ausweises hatten die Einsatzkräfte den Toten als Phawinees Bruder Sengkham identifiziert.

Auch für die Thailänderin selbst bestand offenbar kein Zweifel daran, dass es sich bei dem Toten um ihren Bruder handelte. Denn das Gesicht des Mannes war nach einem Unfall so entstellt, dass es kaum noch zu erkennen war.

Wenig später erwies die Familie Sengkham bei einer Trauerzeremonie die letzte Ehre und nahm schweren Herzens Abschied von dem 48-Jährigen.

Doch gut eine Woche später geschah das Unfassbare: Sengkham tauchte plötzlich wieder auf - quicklebendig und völlig unversehrt.