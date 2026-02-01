Diamanthändler stirbt bei Penisvergrößerung: Jetzt muss sich der Chirurg verantworten

Paris (Frankreich) - Nach dem Tod des belgisch-israelischen Diamantenhändlers Ehud Arye Laniado (†65) während einer Penisvergrößerung sind nun zwei verantwortliche Ärzte einer Pariser Schönheitsklinik verurteilt worden.

Auch am Abend seines Todes seien die Türen der Klinik für Ehud Arye Laniado (†65) geöffnet worden. (Archivfoto) © Screenshot/Facebook/Ehud Arye Laniado

In den 1990er Jahren gründete der Milliardär den Schmuckkonzern Omega Diamonds. Laniado hatte alles, was das Herz begehrte: riesige Anwesen in Monaco und Los Angeles, sowie zahlreiche Luxus-Karossen. Doch etwas ganz Besonderes fehlte dem Unternehmer - ein großer Penis.

Wie das Magazin Le Parisien berichtete, reiste Laniado 2019 nach Frankreich, um sich in der renommierten Pariser Klinik Saint-Honoré-Ponthieu einem Eingriff an seinem besten Stück zu unterziehen - es sollte sein letzter Besuch in der Stadt der Liebe sein.

Während der Milliardär die Praxis außerhalb der regulären Öffnungszeit besucht hatte, wurden ihm mehrere Injektionen in den Penis verabreicht - so wirkte sein Glied optisch größer. Doch bereits nach kürzester Zeit passierte etwas, womit niemand gerechnet hätte. Der 65-Jährige verstarb an den Folgen eines Herzinfarktes.

Für Laniado war es nicht der erste Besuch in der Praxis. Der Milliardär vertraute sich dort Dr. Guy H. an, einem der bekanntesten Pariser Schönheitschirurgen. So nutzte der Unternehmer die Fertigkeiten des Arztes, suchte diesen angeblich zwei bis viermal pro Jahr auf.