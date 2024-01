Influencerin erlaubt sich obszönen Spaß mitten im IKEA

Taipeh - Mit einem gewagten Stunt zog ein taiwanesisches Only-Fans-Model jetzt die Empörung mehrerer Kritiker auf sich. Der Grund: Mitten in einer Ikea-Filiale zog sie plötzlich ihren Spitzentanga aus.

Das freizügige Video wurde mittlerweile über 147.000 Mal angesehen. © Montage: Screenshots/X/irisirisss520 (2)

In einem beinahe durchsichtigen weißen Oberteil, einem kurzen Rock und hohen weißen Lederstiefeln sitzt Influencerin Irish Hsieh auf einem Bett in einer Ikea-Filiale in Taiwans Hauptstadt Taipeh.

Um sie herum hört man reges Treiben, Musik und Stimmen anderer Kunden. Dann greift die junge Frau sich plötzlich zwischen die Beine und streift ihre rote Unterhose ab.



Grinsend zieht sie das kleine Stück Stoff hervor und hängt es sich um den Arm. Doch damit sollte der "Spaß" nicht beendet sein, denn kurz darauf greift Irish in ihre Haare und nimmt sie zu einem Pferdeschwanz zusammen.

Der rote Tanga wird daraufhin kurzerhand zum Haargummi umfunktioniert. Der erste Versuch will nicht recht klappen, das Höschen rutscht wieder heraus.

Die Influencerin lacht darüber nur und scherzt mit anderen Menschen, die sich außerhalb des Bildes befinden. Was sie sagt und ob sie die Personen kennt oder nicht, ist unklar.

Sie faltet die zarte Unterhose ein paar Mal und bindet sie schließlich erfolgreich um ihren Zopf. Anschließend zeigt sie ihren Fans noch das Peace-Zeichen und beendet damit den 25-sekündigen Clip.