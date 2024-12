Jahrelang eine Lüge: Sie gab sich als ihre tote Schwester aus!

Annie Nius (34) Schwester war vor fünf Jahren an einer Hirnhautentzündung gestorben. © Bildmontage: Screenshot/TikTok/annie_niu

Wie Annie Niu in einem TikTok-Video verrät, nahm sie an jedem Feiertag das Telefon in die Hand, um mit ihren Großeltern zu sprechen - doch sie spielte dabei immer die Rolle ihrer verstorbenen Zwillingsschwester.

Aus Angst, dass die erschütternde Nachricht ihren Großeltern das Herz brechen und sie vor Kummer zugrunde gehen könnten, verbarg sie die Wahrheit vor ihnen und ließ ihre Schwester "weiterleben".

Dabei war diese vor fünf Jahren an einer Hirnhautentzündung gestorben.

Als ihre Großmutter jedoch auf dem Sterbebett lag, kam das lang gehütete Familiengeheimnis ans Licht. Es war ihr Vater, der ihr sagte, dass ihre Enkelin nun im Himmel auf sie warten würde.