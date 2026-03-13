Bomben auf den Iran - Linken-Politikerin Wissler fordert: "Stoppt diesen Krieg"

Frankfurt am Main - "Stoppt diesen Krieg!" - Mit diesen eindringlichen Worten fordert die Linken-Politikerin Janine Wissler (44) ein Ende des Bombardements des Irans durch die Luftstreitkräfte der USA und Israels.

Feuerwehrleute arbeiten an einem Wohnhaus in Teheran, das am Montag während der amerikanisch-israelischen Luftangriffe zerstört wurde. © Vahid Salemi/AP/dpa

"Die Bilder sind apokalyptisch", echauffiert sich die in Frankfurt am Main lebende Bundestagsabgeordnete und ehemalige Bundesvorsitzenden der Partei "Die Linke" in einem Instagram-Reel vom Donnerstagabend.

Seit dem Beginn der Angriffe am 28. Februar seien bereits über 1000 Menschen getötet worden, "darunter viele Kinder", heißt es weiter. Zehntausende Menschen seien zudem auf der Flucht.

"Dieser Krieg ist völkerrechtswidrig: Angriffe auf eine Schule, auf Wohngebäude, auf die zivile Infrastruktur, sogar auf Entsalzungsanlagen, die für die Trinkwasser-Versorgung nötig sind - das muss sofort aufhören!", betont die 44-Jährige.

Der Krieg sei aber nicht nur eine humanitäre Katastrophe. Ebenso seien die Folgen der Angriffe auf iranische Öl-Depots auch ein ökologisches Desaster.

Wissler reklamiert zudem, dass die Ablehnung des Kriegs gegen den Iran nicht bedeute, auf der Seite "diktatorischer Regime" zu stehen wie eben dem iranischen Mullah-Regime, "sondern, dass man auf der Seite der Menschen steht", die unter dem Krieg ebenso litten wie unter ihrer Regierung.