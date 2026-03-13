Bomben auf den Iran - Linken-Politikerin Wissler fordert: "Stoppt diesen Krieg"
Frankfurt am Main - "Stoppt diesen Krieg!" - Mit diesen eindringlichen Worten fordert die Linken-Politikerin Janine Wissler (44) ein Ende des Bombardements des Irans durch die Luftstreitkräfte der USA und Israels.
"Die Bilder sind apokalyptisch", echauffiert sich die in Frankfurt am Main lebende Bundestagsabgeordnete und ehemalige Bundesvorsitzenden der Partei "Die Linke" in einem Instagram-Reel vom Donnerstagabend.
Seit dem Beginn der Angriffe am 28. Februar seien bereits über 1000 Menschen getötet worden, "darunter viele Kinder", heißt es weiter. Zehntausende Menschen seien zudem auf der Flucht.
"Dieser Krieg ist völkerrechtswidrig: Angriffe auf eine Schule, auf Wohngebäude, auf die zivile Infrastruktur, sogar auf Entsalzungsanlagen, die für die Trinkwasser-Versorgung nötig sind - das muss sofort aufhören!", betont die 44-Jährige.
Der Krieg sei aber nicht nur eine humanitäre Katastrophe. Ebenso seien die Folgen der Angriffe auf iranische Öl-Depots auch ein ökologisches Desaster.
Wissler reklamiert zudem, dass die Ablehnung des Kriegs gegen den Iran nicht bedeute, auf der Seite "diktatorischer Regime" zu stehen wie eben dem iranischen Mullah-Regime, "sondern, dass man auf der Seite der Menschen steht", die unter dem Krieg ebenso litten wie unter ihrer Regierung.
Janine Wissler: "Bundesregierung muss den USA die Überflugrechte entziehen"
"Und was tut die Bundesregierung?", fragt die Parlamentsabgeordnete der deutschen Innenpolitik im Hinblick auf den Iran-Krieg zu.
Die 44-Jährige erinnert daran, dass die US-Luftwaffenbasis im rheinland-pfälzischen Ramstein eine zentrale Rolle für die amerikanischen Angriffe gegen den Iran spiele - eine Behauptung, die durch Presseberichte der vergangenen Tage gedeckt ist.
"Die deutsche Bundesregierung muss den USA die Überflugrechte entziehen und darauf hinwirken, die Air Base in Ramstein zu schließen", fordert die Frankfurterin.
"Von Deutschland aus dürfen keine völkerrechtswidrigen Kriege geführt werden", betont Janine Wissler.
Abschließend ergänzt die Politikerin: "Das Völkerrecht muss für alle gelten! Wer zu Recht fordert, dass Russland es einhält, muss das auch von den USA und Israel verlangen und darf nicht schweigen, wenn es in Gaza, in Iran oder in Venezuela gebrochen wird."
Titelfoto: Montage: Vahid Salemi/AP/dpa, Bernd von Jutrczenka/dpa