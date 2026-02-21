Weltreise endet hinter Gittern: Paar zu zehn Jahren Haft im Höllen-Knast verurteilt

Iran - Es sollte die Reise ihres Lebens werden - doch für ein britisches Touristenpaar endete ihre Motorrad-Welttour im iranischen Gefängnis.

Craig (53) und Lindsay Foreman (53) wollten durch den Iran reisen. © Facebook/Screenshot/Horizons Unlimited Motorcycle Adventure Travellers/Lindsay Foreman

Craig (53) und Lindsay Foreman (53) wollten die Schönheit des Irans entdecken - doch sie erreichten nie ihr geplantes Ziel in Kerman. Ihre britische Herkunft wurde ihnen zum Verhängnis.

Denn die iranischen Behörden gaben bekannt, dass das Paar am 3. Januar 2025 festgenommen wurde, offenbar als Druckmittel, um von Großbritannien Zugeständnisse zu erzwingen.

Wie Mirror berichtet, sitzen Craig und Lindsay Foreman seitdem im berüchtigten Evin-Gefängnis in winzigen, von Ungeziefer befallenen Zellen, zusammen mit dutzenden weiteren Gefangenen.

Das Gefängnis ist für seine schlechten Haftbedingungen und Menschenrechtsverletzungen bekannt.