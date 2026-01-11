Proteste gegen Mullah-Regime im Iran: Schon fast 200 Menschen getötet?

Teheran (Iran)/Berlin - Iranische Aktivisten haben nach eigenen Angaben bislang die Namen von 192 getöteten Menschen bei den Massenprotesten im Land dokumentiert.

Tausende Menschen gehen seit zwei Wochen auf die Straße, um gegen die Regierung zu protestieren. Dabei sollen Dutzende getötet worden sein. © Uncredited/UGC/AP/dpa

Diese Zahl sei durch direkte Quellen oder mindestens zwei weitere unabhängige Quellen bestätigt worden, teilte die Organisation Iran Human Rights (IHRNGO) mit Sitz in Oslo laut Übersetzung auf X mit.

Das Menschenrechtsnetzwerk HRANA mit Sitz in den USA berichtete zuvor, dass bei den seit knapp zwei Wochen andauernden Massenprotesten 116 Menschen getötet und mehr als 2600 weitere festgenommen worden seien.

Die tatsächliche Zahl der Todesopfer dürfte jedoch höher liegen.

Trotz einer nahezu vollständigen Internetsperre durch die iranischen Behörden habe es Demonstrationen in 185 Städten des Landes gegeben.

Menschen berichten auf X auch, dass Telefonleitungen nicht mehr funktionierten. Die Kommunikation mit der Außenwelt ist nur über das Starlink-Satellitensystem möglich, sofern die dafür notwendigen Terminals illegal ins Land gebracht wurden.