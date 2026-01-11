Proteste gegen Mullah-Regime im Iran: Schon fast 200 Menschen getötet?
Von Hans Dahne
Teheran (Iran)/Berlin - Iranische Aktivisten haben nach eigenen Angaben bislang die Namen von 192 getöteten Menschen bei den Massenprotesten im Land dokumentiert.
Diese Zahl sei durch direkte Quellen oder mindestens zwei weitere unabhängige Quellen bestätigt worden, teilte die Organisation Iran Human Rights (IHRNGO) mit Sitz in Oslo laut Übersetzung auf X mit.
Das Menschenrechtsnetzwerk HRANA mit Sitz in den USA berichtete zuvor, dass bei den seit knapp zwei Wochen andauernden Massenprotesten 116 Menschen getötet und mehr als 2600 weitere festgenommen worden seien.
Die tatsächliche Zahl der Todesopfer dürfte jedoch höher liegen.
Trotz einer nahezu vollständigen Internetsperre durch die iranischen Behörden habe es Demonstrationen in 185 Städten des Landes gegeben.
Menschen berichten auf X auch, dass Telefonleitungen nicht mehr funktionierten. Die Kommunikation mit der Außenwelt ist nur über das Starlink-Satellitensystem möglich, sofern die dafür notwendigen Terminals illegal ins Land gebracht wurden.
Polizeichef behauptet, Behörde kann niemanden getötet haben
Ein Nutzer schrieb auf Englisch auf X: "Die Massaker sind von größerem Ausmaß als alle Morde früherer Aufstände. Sie haben junge und alte Iraner niedergemäht wie Herbstblätter auf dem Boden."
Ein anderer berichtete: "Die Zahl der Leichen ist so hoch, dass sie im Innenhof aufgereiht wurden. Es wurden sehr viele Kühlcontainer für die Leichen herbeigeschafft. Die Menschen kommen, um sie zu identifizieren. Sie legen den Personalausweis auf die Leiche, machen ein Foto und weisen einen Code zu."
Ein weiterer Nutzer zitierte den Polizeichef des Landes, der behauptet habe, dass die getöteten Menschen aus nächster Nähe erschossen oder erstochen worden seien, was bedeute, dass nicht die Polizei sie getötet habe.
Nach Angaben des iranischen, englischsprachigen Propagandakanals Press TV sollen in der Stadt Isfahan 30 Sicherheitskräfte bei Protesten getötet worden sein.
Alle Informationen können derzeit nicht unabhängig überprüft werden.
