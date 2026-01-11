TV-Moderator mit emotionalem Aufruf: "Seid die Stimme"

Hamburg - Moderator Michel Abdollahi (44) hat sich am Sonntag an seine Follower gewandt und dazu aufgerufen, alle Bilder aus dem Iran zu teilen.

Michel Abdollahi (44) steht mit Menschen im Iran im Kontakt. © Instagram/michelabdollahi

Der gebürtige Teheraner blicke "mit größtmöglicher Sorge auf das, was gerade in meinem Land passiert". Das abgeschaltete Internet bedeute aber nicht, dass er keinen Kontakt zu den Menschen dort habe.

"Ich hab heute und gestern und vorgestern mit vielen Menschen dort vor Ort gesprochen, die mir berichtet haben, wie gewalttätig das Regime gegen die Menschen vorgeht, wie auf Menschen gezielt und scharf geschossen wird, wie Unruhe verbreitet wird, wie mit Hinrichtungen gedroht wird, wie man versucht, die Menschen mundtot zu machen und sie unsichtbar zu machen", sagt der 44-Jährige.

Was die Iraner jetzt nicht bräuchten, sei eine traurige Beileidsbekundung durch Bundeskanzler Friedrich Merz, auch keinen Brennpunkt in der ARD. Auch Schlagzeilen wären nicht das, was die Menschen im Iran jetzt brauchen würden.

"Wir brauchen die unmittelbare und dauerhafte Sichtbarkeit dessen, was dort im Land passiert", so der Deutsch-Iraner.