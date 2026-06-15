15.06.2026 17:03 Nahost-Konflikt: Vance bestätigt direkte Gespräche zwischen USA und Iran

Der Iran könnte Medienberichten zufolge im Rahmen eines möglichen Abkommens mit den USA Gebühren für die Durchfahrt der Straße von Hormus verlangen.

Israel/Iran - Nach wochenlangen Verhandlungen haben sich die USA und der Iran auf ein Rahmenabkommen zur Beilegung des Krieges verständigt.

US-Präsident Donald Trump (80) verkündete in der Nacht auf Montag die Einigung mit dem Iran. © Jacquelyn Martin/AP/dpa Das bestätigten neben der US-Regierung und dem Iran auch der Vermittler Pakistan. Die am 80. Geburtstag von US-Präsident Donald Trump verkündete Einigung soll den Grundstein für weitere Verhandlungen legen, die etwa Teherans Atomprogramm zum Thema haben. Wenige Stunden zuvor hatte in dem Krieg noch eine weitere Eskalation gedroht. Viel ist über das Rahmenabkommen noch nicht bekannt - der genaue Wortlaut wurde zunächst nicht veröffentlicht. Unterzeichnet werden soll die Vereinbarung am Freitag in Genf in der Schweiz. USA Erst Freudentränen, dann brutale Straßenschlacht: Meister-Party eskaliert komplett Während die Europäer um Bundeskanzler Friedrich Merz (70, CDU) ihre Hilfe in der Straße von Hormus anbieten, warnen Experten vor verfrühtem Optimismus. Die Einigung sei nur ein Zwischenschritt in einem diplomatischen Prozess, der seine größten Hürden noch vor sich hat. Alle Entwicklungen zum Nahost-Konflikt findet Ihr hier im TAG24-Newsticker.

15. Juni, 17 Uhr: Iran bekommt laut JD Vance keinen einzigen amerikanischen Dollar

Vor dem Hintergrund eines potenziellen Deals zwischen den USA und dem Iran ist US-Vizepräsident JD Vance Befürchtungen vor etwaigen Zugeständnissen an Teheran entgegengetreten. "Wir geben ihnen kein amerikanisches Geld, kein einziger Dollar aus amerikanischen Mitteln wird an den Iran fließen", sagte er in der US-Sendung "Good Morning America". Stattdessen ginge es "im Wesentlichen um Sanktionserleichterungen", sagte Vance weiter. Sollte Teheran etwa auf seine Bestände an hoch angereichertem Uran verzichten oder eine Verifikation zulassen, damit die USA sicher sein könnten, dass der Iran keine Atomwaffe baue, würden Sanktionen aufgehoben. "Es geht hier also wirklich darum, einen Weg einzuschlagen, auf dem die Iraner in der Weltwirtschaft aufgenommen werden, wenn sie das Richtige tun", sagte Vance weiter,

15. Juni, 16.25 Uhr: Vance bestätigt direkte Gespräche zwischen den USA und dem Iran

Wenige Tage vor der erwarteten Unterzeichnung eines Rahmenabkommens mit dem Iran hat US-Vizepräsident JD Vance den direkten Draht zu Teheran betont. "Wir sprechen jetzt direkt mit dem iranischen System. Wir haben dort einige gute Beziehungen, daher werden diese Verhandlungen erfolgreich sein", sagte er im Gespräch mit dem US-Sender CNBC. Washington und Teheran seien nicht mehr auf die Vermittlung durch Dritte angewiesen. In der Vergangenheit hatten etwa Pakistan und der Oman vermittelt. Zum ersten Mal seit 1979 trafen im April hochrangige Vertreter aus dem Iran und den USA in Islamabad zu Gesprächen direkt aufeinander. Die Länder unterhalten eigentlich keine diplomatischen Beziehungen miteinander. Vance betonte weiter, dass die USA mittlerweile sowohl mit politischen als auch militärischen Vertretern des Iran zu tun hätten. "Wir gehen davon aus, dass bei den Verhandlungen am Freitag ein breites Spektrum an Vertretern anwesend sein wird", sagte er weiter. Vance behauptete, dass die USA "alle Karten" in der Hand hielten: "Wir müssen den Iranern nichts geben, wenn sie nicht die langfristigen Zusagen machen, die wir in Bezug auf das Atomprogramm erwarten."

Der Vizepräsident der USA, JD Vance (41). © Matt Rourke/Pool AP/dpa

15. Juni, 16.22 Uhr: Schiffe bewegen sich laut Trump aus Straße von Hormus heraus

Nach der Vereinbarung zwischen den USA und dem Iran zu einem Rahmenabkommen im Krieg gibt es in der Straße von Hormus nach Angaben von US-Präsident Donald Trump bereits Bewegung. Auf der Plattform Truth Social schrieb der Republikaner: "Schiffe, viele mit Öl beladen, beginnen, sich aus der Straße von Hormus herauszubewegen." Sie würden eine südliche Route nehmen, die "völlig sicher" sei. Es gebe weitere solche Bereiche in der Meerenge. Trump hatte zunächst betont, dass die für den weltweiten Öl- und Gashandel wichtige Meerenge erst nach der formellen Unterzeichnung des Iran-Abkommens am Freitag geöffnet werden soll. Grund dafür seien nötige Arbeiten zur Minenräumung, hatte er auf Truth Social mitgeteilt.

15. Juni, 16.19 Uhr: Waffenruhe gilt laut Hisbollah auch für Libanon

Die Einigung zwischen den USA und Iran auf ein Ende der militärischen Auseinandersetzungen erstreckt sich nach Angaben der Hisbollah auch auf den Libanon. Das geht aus einer Mitteilung der mit dem Iran verbündeten Schiitenmiliz hervor. Die Verhandlungsführung der iranischen Seite wird darin überschwänglich gelobt. Gleichzeitig heißt es, man halte fest an dem "legitimen und unveräußerlichen Recht des Libanon, sein Land, seine Menschen und Souveränität zu verteidigen, bis ein vollständiger Abzug erreicht ist und die Gefangenen zurückgekehrt sind". Israels Verteidigungsminister Israel Katz hatte allerdings angekündigt, die israelischen Truppen würden sich vorerst nicht aus den besetzten Gebieten im Südlibanon zurückziehen. Über der libanesischen Hauptstadt Beirut kreisten am Montag erneut mutmaßlich israelische Drohnen.

15. Juni, 14.21 Uhr: Teheran erwägt Gebühren für Schiffe nach 60 Tagen

Der Iran könnte Medienberichten zufolge im Rahmen eines möglichen Abkommens mit den USA nach einer Übergangsfrist Gebühren für die Durchfahrt der Straße von Hormus verlangen. Nach einer 60-Tage-Frist, während der kostenlose Durchfahrten möglich seien, sehe der Iran vor, Gebühren zu erheben, hieß es unter anderem in einem Bericht der Nachrichtenagentur Tasnim. Die iranischen Medienberichte ließen sich zunächst nicht unabhängig prüfen. Eine offizielle Bestätigung gab es nicht. Der Iran hatte jedoch in der Vergangenheit mit dem Oman über einen Mechanismus zur Durchfahrt gesprochen und eine neue Behörde zur Regelung des Verkehrs dort eingerichtet.

Müssen Schiffe für die Durchfahrt der Straße von Hormus bald zahlen? © Amirhosein Khorgooi/ISNA/AP/dpa

15. Juni, 11.02 Uhr: Israel will im Südlibanon bleiben

Die israelische Armee wird sich laut Verteidigungsminister Israel Katz (70) vorerst nicht aus den besetzten Gebieten im Südlibanon zurückziehen. Katz reagierte damit auf eine Rahmenvereinbarung zwischen den USA und dem Iran, die am Freitag in Genf unterzeichnet werden soll. Israel rechnet damit, dass eine Waffenruhe zwischen den USA und dem Iran auch mit einem Ende der Kämpfe gegen die libanesische Hisbollah-Miliz verknüpft wird. Katz erklärte weiter, er sei sich mit Ministerpräsident Benjamin Netanjahu (76) einig, dass die israelische Armee ohne zeitliche Begrenzung in den "Sicherheitszonen" im Libanon, in Syrien und im Gazastreifen verbleibe, um von dort aus die Grenze und die israelischen Gemeinden zu schützen. Katz bezeichnete die "Sicherheitszonen" als die "größten Errungenschaften" der Armee in diesem Krieg. Israel lehne einen Rückzug aus dem Libanon ab, trotz aller bestehenden und noch kommenden Druckversuche.

15. Juni, 10.43 Uhr: Stadt im Libanon warnt Bürger vor Rückkehr

Trotz des zwischen den USA und Iran verkündeten Rahmenabkommens besteht im Libanon weiter Sorge vor neuen israelischen Angriffen. Die Stadt Nabatija rief Anwohner heute auf, wegen anhaltender Gefahr "unter keinen Umständen" in ihre Häuser zurückzukehren. "Wir verstehen das Ausmaß Ihres Leidens vollkommen und sind zutiefst dankbar für Ihre Geduld und Ausdauer", hieß es in einer Mitteilung der Gemeinde.

Bürger sollen "unter keinen Umständen" in die libanesische Stadt Nabatija zurückkehren. (Archivbild) © Bassam Hatoum/AP/dpa

15. Juni, 10.15 Uhr: Gewissheit beim Iran-Abkommen für Außenminister Wadephul erst am Freitag

Bundesaußenminister Johann Wadephul (63, CDU) sieht in dem Rahmenabkommen zwischen den USA und dem Iran "eine Chance für die gesamte Region", warnt aber vor voreiliger Euphorie. Die vorläufige Verständigung sei eine gute Nachricht – Gewissheit über die Substanz der Einigung werde man aber erst am Freitag haben, sagte der CDU-Politiker am Rande eines Treffens mit seinen EU-Amtskollegen in Luxemburg. "Ich kann alle Seiten nur aufrufen, diese Chance nicht verstreichen zu lassen", sagte Wadephul. Das gelte auch für den Libanon. "Der Iran muss jetzt auf die Hisbollah so einwirken, dass auch sichergestellt ist, dass es keine weiteren Attacken auf Israel gibt." Gleichzeitig gebe es für Israel keinen Anlass, Angriffe im Libanon auszuüben.

Bundesaußenminister Johann Wadephul (63, CDU). © Katharina Redanz/dpa

15. Juni, 9.54 Uhr: Trump droht ohne Atomdeal mit neuen Militärschlägen

Für den Fall, dass nach dem Abschluss des Rahmenabkommens mit dem Iran keine Einigung zu Teherans Atomprogramm gelingt, hat US-Präsident Donald Trump (80) der "New York Times" zufolge Konsequenzen angekündigt. Er werde die Militärschläge wieder aufnehmen oder die USA zum "Wächter des Nahen Ostens" machen und als solcher künftig 20 Prozent der Einnahmen in der Region kassieren, zitiert ihn die Zeitung aus einem Telefonat mit ihm am Abend seines 80. Geburtstags am Sonntag (Ortszeit). Die "New York Times" gab Trumps Aussagen aus dem Gespräch fast ausschließlich indirekt wieder. Dem US-Präsidenten zufolge soll die Straße von Hormus mit dem Abkommen letztlich "dauerhaft gebührenfrei" bleiben.

15. Juni, 9.51 Uhr: Minister sieht Israel nicht zu Abkommen verpflichtet

Der israelische Minister für nationale Sicherheit, Itamar Ben-Gvir (50), sieht sein Land nicht zu dem ausgehandelten Abkommen zwischen dem Iran und der USA verpflichtet. "Der Trump-Deal verpflichtet uns nicht. Israel ist den Vereinigten Staaten nicht unterworfen und wir sind ein unabhängiger und souveräner Staat", erklärte Ben-Gvir in einem Beitrag auf X. Er erklärte, dass dieses Abkommen nicht zur Sicherheit Israels beitragen würde und betonte, dass sich das israelische Militär aus keinen eroberten Gebieten zurückziehen werde, die bereits "von Terrorinfrastrukturen gesäubert" wurden. Zudem werde jeder Angriff aus dem Libanon weiterhin zu einem israelischen Gegenschlag führen. Das in der Nacht auf Montag verkündete Iran-Abkommen sieht eine Beendigung aller Kampfhandlungen an allen Fronten vor, darunter auch im Libanon.

Der israelische Minister für nationale Sicherheit, Itamar Ben-Gvir (50). (Archivbild) © Ilia Yefimovich/dpa

15. Juni, 9.27 Uhr: Israel setzt Luftangriffe im Süden fort

Die israelische Armee hat ihre Angriffe im südlichen Libanon nach dortigen Angaben trotz des verkündeten Rahmenabkommens im Iran-Krieg vorerst fortgesetzt. Israel habe unter anderem die Umgebung der Stadt Nabatija angegriffen, berichtete die Staatsagentur NNA am Morgen. Bei einem Drohnenangriff habe es mehrere Verletzte gegeben. Augenzeugen berichteten ebenfalls von neuen israelischen Angriffen im Raum der strategisch wichtigen Stadt. Libanesische Sicherheitskreise berichteten von Angriffen im Südlibanon mit Artillerie und Drohnen durch die Nacht und bis in die Morgenstunden mit einer vorübergehenden Pause. Der Beschuss und die Drohnenangriffe gingen demnach am Morgen aber weiter. Von Israel gab es dafür zunächst keine Bestätigung. Israels Armee berichtete aber von neuen Angriffen in der Nacht auf israelisches Gebiet. Die Flugabwehr habe eine aus dem Libanon kommende Drohne abgefangen, teilte die Armee mit.

Im Libanon kam es offenbar erneut zu israelischen Angriffen. (Archivbild) © Hassan Ammar/AP/dpa

15. Juni, 8.59 Uhr: Katar spricht von wichtigem Schritt zu "nachhaltigem Frieden"

Der Golfstaat Katar hat das Rahmenabkommen zwischen den USA und dem Iran als wichtigen Schritt zur "Festigung eines nachhaltigen Friedens" bezeichnet. Dieses würde "regional und international wirtschaftliches Wachstum fördern", teilte das katarische Außenministerium der Staatsagentur QNA zufolge mit. Die USA und der Iran hätten sich entschlossen gezeigt dabei, "Differenzen durch Verhandlungen und friedliche Mittel zu lösen". Ägypten, das ebenfalls als ein Vermittler auftritt, sprach von einer "höchst bedeutenden Entwicklung, die Sicherheit und Stabilität auf sowohl regionaler als auch internationaler Ebene wiederherstellen wird". Die Einigung sei ein "erheblicher Wendepunkt, um gegenseitiges Vertrauen zu stärken", teilte das ägyptische Außenministerium mit.