Sohn zeigt Papa seine lackierten Fingernägel und dessen Reaktion rührt Millionen zu Tränen
Kanada - Ein kleiner Junge, leuchtend orange Fingernägel und eine Kamera, die alles festhält. Als die Kanadierin Siera Bearchell Wray das Video ihres dreijährigen Sohnes im Netz teilt, ahnt sie nicht, was sie damit auslöst. Die herzerwärmende Reaktion ihres Ehemanns rührt derzeit Millionen Menschen im Netz zu Tränen!
Es ist ein ganz normaler Ausflug zum Friseur. Während Mama Siera (33) auf dem Salonstuhl sitzt, schleicht ihr dreijähriger Sohn Iver neugierig um die bunten Fläschchen herum. Schließlich fragt der Knirps ganz schüchtern, ob er sich nicht auch eine Farbe aussuchen darf.
Die Salon-Damen und seine Mama zögern keine Sekunde: "Aber natürlich!" Wenig später strahlen Ivers kleine Hände in einem knalligen Orange – seiner absoluten Lieblingsfarbe.
Der Dreijährige ist vor Stolz kaum zu halten und kann es nicht erwarten, seine neuen Nägel endlich seinem Papa zu zeigen.
Siera zückt im Auto sofort das Smartphone, als sie sieht, wie ihr Ehemann auf den Parkplatz zuläuft. Als Papa die Autotür öffnet, hält ihm der stolze Knirps sofort seine Hände entgegen. "Guck mal!", ruft Iver aufgeregt.
Mutter Siera freut sich über Reaktion ihres Ehemanns
Was dann passiert, ist der Grund, warum das TikTok-Video innerhalb kürzester Zeit Millionen begeistert. Statt blöder Sprüche, Stirnrunzeln oder kritischer Blicke bricht aus Papa pure Begeisterung heraus.
"Auf keinen Fall!", ruft er mit funkelnden Augen und einer riesigen Portion Stolz in der Stimme. "Und sie haben sie sogar in deiner Lieblingsfarbe gemacht!" Er strahlt seinen Sohn an, fragt ihn liebevoll, ob er seine neuen Nägel feiert, während der kleine Iver selig mit dem Kopf nickt.
"Eigentlich sollte so etwas überhaupt keine große Sache sein", schreibt Mama Siera gerührt zu ihrem viralen Hit. "Aber es fühlt sich verdammt groß an, einen Ehemann zu haben, der sich einfach über alles freut, was seine Kinder glücklich macht."
In Zeiten von Hass und Vorurteilen im Netz zeigt dieser kleine Clip, wie einfach und wunderschön bedingungslose Liebe und Akzeptanz in der Erziehung sein können. Auch wenn es neben Millionen lieben Kommentaren ein paar unverbesserliche Kritiker im Netz gibt, bleibt die zweifache Mutter gelassen.
Titelfoto: Collage: Screenshots/Tiktok/@sierabearchell