Sohn zeigt Papa seine lackierten Fingernägel und dessen Reaktion rührt Millionen zu Tränen

Kanada - Ein kleiner Junge, leuchtend orange Fingernägel und eine Kamera, die alles festhält. Als die Kanadierin Siera Bearchell Wray das Video ihres dreijährigen Sohnes im Netz teilt, ahnt sie nicht, was sie damit auslöst. Die herzerwärmende Reaktion ihres Ehemanns rührt derzeit Millionen Menschen im Netz zu Tränen!

Voller Stolz präsentierte der Dreijährige seinem Papa die lackierten Nägel. © Collage: Screenshots/Tiktok/@sierabearchell

Es ist ein ganz normaler Ausflug zum Friseur. Während Mama Siera (33) auf dem Salonstuhl sitzt, schleicht ihr dreijähriger Sohn Iver neugierig um die bunten Fläschchen herum. Schließlich fragt der Knirps ganz schüchtern, ob er sich nicht auch eine Farbe aussuchen darf.

Die Salon-Damen und seine Mama zögern keine Sekunde: "Aber natürlich!" Wenig später strahlen Ivers kleine Hände in einem knalligen Orange – seiner absoluten Lieblingsfarbe.

Der Dreijährige ist vor Stolz kaum zu halten und kann es nicht erwarten, seine neuen Nägel endlich seinem Papa zu zeigen.

Siera zückt im Auto sofort das Smartphone, als sie sieht, wie ihr Ehemann auf den Parkplatz zuläuft. Als Papa die Autotür öffnet, hält ihm der stolze Knirps sofort seine Hände entgegen. "Guck mal!", ruft Iver aufgeregt.