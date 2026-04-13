TV-Moderator berichtet von "furchtbarer Situation" im Iran

Hamburg - Er verfolgt den Nahost-Konflikt in Israel und dem Iran mit großer Sorge: TV-Moderator Michel Abdollahi (44) hat sich am Montag sichtlich angeschlagen bei seinen Fans auf Instagram gemeldet.

TV-Moderator Michel Abdollahi (44) nimmt die Situation in seinem Heimatland Iran extrem mit. © Instagram/michelabdollahi

Der Wahl-Hamburger, der in Irans Hauptstadt Teheran geboren wurde, berichtete, dass es ihm "unfassbar schlecht" gehe, wenn er an die Lage in seinem Heimatland denke.

Er habe mit ein paar Leuten vor Ort gesprochen, die ihm von einer "furchtbaren Situation" berichtet hätten. "Die erzählen mir, dass es eine absolute Starre in ihrem Leben gibt", verdeutlichte der 44-Jährige.

So hätten einige bereits ihre Jobs verloren, einige Arbeitgeber würde keine Löhne mehr auszahlen. Zahlreichen Menschen seien in Geldnot und könnten sich nichts mehr zu essen leisten. "Die Menschen erzählen mir, dass eine gespenstische Ruhe in den Straßen von Teheran herrscht, dass keiner weiß, was in Zukunft passiert", betonte er.

Diese Erzählungen seien für ihn schwer auszuhalten. "Das zermürbt mich und es macht mich absolut kaputt", ergänzte Abdollahi, der als kleiner Junge mit seiner Familie nach Deutschland gekommen war.