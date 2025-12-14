Ist dieses schüchterne Mädchen die tote Tattoo-Frau?
Phuket (Thailand) - Influencerin Mary Magdalene (†33) schockte mit ihrem Aussehen. Am vergangenen Dienstag wurde die junge Frau tot auf einem Hotelparkplatz in Thailand gefunden. Kurz zuvor setzte die 33-Jährige noch einen unheimlichen letzten Post bei Instagram ab.
Eine Bildunterschrift benötigte der Beitrag nicht. Er sprach für sich. Mary Magdalene (bürgerlich Denise Ivonne Jarvis Gongora) postete ein Meme, das die letzte Szene aus dem Film "The Truman Show" zeigt.
Darauf ist Hauptdarsteller Jim Carrey (63) zu sehen, wie er mit ausgebreiteten Armen aus einer Tür tritt, sich verbeugt und den Satz "Falls wir uns nicht wiedersehen - guten Tag, guten Abend und gute Nacht" sagt. Nur wenige Stunden danach war die Influencerin tot.
Wie Daily Mail berichtet, checkte Mary an jenem Dienstag in einem Hotel im Patong Tower, einem 31-stöckigen Wolkenkratzer, auf der Insel Phuket ein. Danach seien keine zehn Minuten vergangenen, und die 33-Jährige stürzte vom Balkon ihres Zimmers in die Tiefe.
"Auf dem Balkon fanden wir die Hausschuhe der Verstorbenen", sagte Chanarong Prakongkuea von der Polizei Patong. Hatte die Influencerin ihren Tod also frei gewählt? Ihre Follower vermuten es. Mary's letzter Instagram-Post sei ihre Art gewesen, "sich von allen zu verabschieden", lauteten zahlreiche Kommentare ihrer Fans.
Wollte Influencerin Mary Magdalene mit ihrem Aussehen ihre Kindheit vergessen machen?
Obendrein postete Mary auch noch das Foto eines Mädchens, das sich in ein silberblaues Kostüm gehüllt, verlegen auf die Unterlippe beißt. Zeigt dieses Bild die kleine, schüchterne Denise, die sich später zur schrillen Künstlerin "Mary Magdalene" entwickelt hat?
Laut The Sun wuchs Denise in einem streng religiösen Haushalt in Kanada auf. Disney-Filme waren verboten. Mit zwölf gelangte sie zum ersten Mal an Drogen und Alkohol, strippte mit 17 und verkaufte später als Escortdame ihren Körper.
Mit 21 legte sich Denise das erste Mal unters Messer und damit ihr altes Ich ab. Seitdem soll die 33-Jährige mehr als 400.000 Euro in ihr Aussehen investiert haben.
Auffällige Tattoos und riesige Implantate in Brüsten sowie Hintern zeugten davon. 2018 sorgte die Influencerin für Schlagzeilen, als sie sich operieren ließ, um die "dickste Vagina der Welt" zu bekommen.
Titelfoto: Montage: Screenshots/Instagram/1800leavemaryalone, marymagdalene.art