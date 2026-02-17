An der Hand der Mutter: Mann versucht, Kleinkind in Supermarkt zu entführen

Bergamo (Italien) - Es sind erschreckende Szenen, die die Überwachungskamera eines Supermarktes in Italien aufgezeichnet hat: Ein Obdachloser hat dort versucht, einer Mutter ihr Kind (1) zu entreißen.

Die Polizei konnte den Mann nach der versuchten Entführung festnehmen. (Symbolfoto) © 123RF/jteivans

Abgespielt hat sich das Horror-Szenario, das auf dem Band zu sehen ist und im Netz gerade für Aufregung sorgt, vergangenen Samstag in einem Einkaufsmarkt im italienischen Bergamo.

Als die Mutter den Laden mit ihrer anderthalbjährigen Tochter an der Hand gerade verlassen möchte, kommt ihr ein Mann entgegen, stürzt sich unvermittelt auf das kleine Kind und packt es grob am Bein.

Mit Gewalt zerrt der Unbekannte an dem Mädchen und will es seiner Mutter aus den Händen reißen, während sie mit aller Kraft dagegenhält und ihre Tochter fest umklammert.

Im Tauziehen um ihr Kind geht die Frau plötzlich zu Boden, während andere sichtlich schockierte und aufgeregte Kunden des Supermarktes ihr alarmiert zu Hilfe eilen.

Auch der Vater des Mädchens, der hinter seiner Familie gelaufen war und den Einkaufswagen geschoben hatte, stürzt sich beherzt auf den Angreifer, um seine Tochter aus den Fängen des Entführers zu befreien.