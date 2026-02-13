Herz mit Gefrierbrand transplantiert: Zweijähriger kämpft um sein Leben

Neapel (Italien) - Ein zweijähriger Junge aus Italien kämpft um sein Leben, nachdem ihm ein beschädigtes Spenderherz transplantiert wurde.

Die Ärzte transplantierten das Herz, obwohl sie wussten, dass das Organ beschädigt war. (Symbolbild) © 123RF/rufous

Wie Rai News berichtet, leidet der zweijährige Tommaso seit seinem vierten Lebensmonat an einem schweren Herzfehler.

Nachdem ihm am 23. Dezember das Spenderherz eines in Südtirol ertrunkenen vierjährigen Kindes transplantiert worden war, wird er nun auf der Intensivstation künstlich am Leben gehalten.

Das Spenderorgan hatte eine Strecke von über 800 Kilometern zurückgelegt und wurde dabei offenbar schwer beschädigt. Denn statt - wie üblich - in normales Eis, wurde das Herz in deutlich kälteres Trockeneis gelegt. Dadurch fror das Organ ein und erlitt irreversible Schäden.

Trotz des bekannten Defekts entschieden sich die Ärzte für die Transplantation, da Tommasos eigenes Herz zu diesem Zeitpunkt bereits entfernt worden war.

Zuvor war lange vergeblich nach einem passenden Spenderorgan gesucht worden.