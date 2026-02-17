20 Goldbarren im Müll: Mann entsorgt Vermögen versehentlich im Container

Torre Lapillo (Italien) - Einem Mann aus dem Süden Italiens kostete ein fataler Putzfehler beinahe seinen Goldschatz.

Goldbarren im Wert von 120.000 Euro hat ein Mann aus Italien versehentlich im Müll entsorgt. (Symbolfoto) © Sven Hoppe/dpa

Über viele Jahre hinweg hatte der 57-Jährige aus Torre Lapillo in der Region Apulien insgesamt 20 Goldbarren angekauft und sie in einer kleinen Blechdose aufbewahrt, wie Corriere della Sera berichtet.

Doch in einem unachtsamen Moment während einer Putzaktion warf der Italiener den Schatz im Wert von 120.000 Euro in einen städtischen Müllcontainer.

Erst am nächsten Tag bemerkte er, welchen schweren Fehler er begangen hatte und suchte sofort die Polizei auf, um den Vorfall zu melden.

Die Beamten reagierten zunächst skeptisch, als sie von dem kuriosen Missgeschick hörten. Doch nach einigen Überprüfungen stellten sie anhand der Aufzeichnungen der Überwachungskameras fest, dass der Mann tatsächlich die Wahrheit sagte.