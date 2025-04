Einen Tag nach Ostermesse: Papst Franziskus ist tot, daran starb das Kirchenoberhaupt

Vatikan - Papst Franziskus ist tot. Er starb mit 88 Jahren an einem Schlaganfall. Das teilte der Vatikan am Ostermontag mit.

Papst Franziskus ist im Alter von 88 Jahren gestorben. © Andrew Medichini/AP/dpa

Der Hirnschlag habe am frühen Morgen zum Koma sowie zum Herzversagen geführt, hieß es in der Mitteilung nach der offiziellen Feststellung des Todes.

Der Leichnam des Verstorbenen soll am Montagabend in einem Sarg in der Kathedrale Casa Santa Martha aufgebahrt werden.

Das Oberhaupt der katholischen Kirche hatte am Ostersonntag mit schwacher Stimme noch den Ostersegen "Urbi et Orbi" vor Zehntausenden Gläubigen abgehalten.

Einen Tag später berichtete der Vatikan vom Ableben des 88-Jährigen.

"Heute Morgen um 7.35 Uhr ist der Bischof von Rom, Franziskus, ins Haus des Vaters zurückgekehrt", teilte Kardinal Kevin Farrell in einer Erklärung auf dem Telegram-Kanal des Vatikans mit.

Der Papst litt an einer komplizierten beidseitigen Lungenentzündung, war im Februar 2025 deshalb in Rom ins Krankenhaus eingeliefert worden.