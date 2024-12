Schiffs-Katastrophe als Einzige überlebt: Elfjährige treibt tagelang allein auf Meer!

Das unterkühlte Mädchen (11) wurde aus dem Meer gerettet und an Bord der "TROTAMAR III" versorgt. © Instagram/compasscollective_boatspotting

Wie die Organisation "Compass Collective" mitteilte, hätten Seenotretter das Mädchen aus Sierra Leone in der Nacht zum heutigen Mittwoch, gegen 3.20 Uhr (Ortszeit) "nur durch Zufall" entdeckt. Die Crew des Segelbootes "TROTAMAR III" hätte ihre Rufe in der Dunkelheit gehört und ein Rettungsmanöver eingeleitet.

Die Elfjährige sei unterkühlt, aber ansprechbar an Bord versorgt worden und anschließend an einen Rettungsdienst in Lampedusa übergeben worden. Das, was sie durchmachen musste, erzählte sie der Crew.

Vor drei Tagen sei ihr Metallboot, welches in Sfax (Tunesien) aufbrach, gesunken. Den andauernden Sturm auf hoher See hatte sie wahrscheinlich als Einzige der 45 Menschen an Bord überlebt.

Sie trieb mit zwei improvisierten Rettungsringen aus luftgefüllten Reifenschläuchen und einer Rettungsweste seither im Wasser - ohne Trinken oder Essen!