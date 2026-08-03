Erschütternder Unfall in Italien: Wohnmobil kracht in Reisebus - 6 Tote, 27 Verletzte

Pie' di Moggio (Italien) - Am vergangenen Wochenende ereignete sich in Mittelitalien ein tödliches Unglück . Auf einer Staatsstraße krachte ein Wohnmobil in einen entgegenkommenden Reisebus - mit verheerenden Folgen.

Das Unglück geschah am Rande Umbriens, einer beliebten Urlaubsregion. (Symbolbild) © ANDREA BERNARDI / AFP

Laut einem Bericht der italienischen Nachrichtenagentur "ANSA" fuhr das Wohnmobil am gestrigen Sonntag auf der Staatsstraße 79 aus dem Örtchen Rieti kommend in Richtung Terni, als es aus bisher ungeklärten Gründen in Höhe des Lago di Ventina auf die Gegenfahrbahn geraten ist.

Der Fahrer eines entgegenkommenden Reisebusses schaffte es nicht mehr auszuweichen – es kam zum Frontalzusammenstoß. Dieser Aufprall war so heftig, dass auch drei weitere Fahrzeuge in den Unfall verwickelt wurden.

Autofahrer, die Zeugen des Unfalls wurden, hielten sofort an, alarmierten den Rettungsdienst und eilten zu den Wracks, um den Opfern Erste Hilfe zu leisten.

Als die Einsatzkräfte am Ort des Geschehens eintrafen, erwartete sie ein schreckliches Bild: Für fünf Personen, darunter sowohl der Fahrer des Wohnmobils, als auch der Reisebusfahrer, zwei Buspassagiere und eine weitere Person im Wohnmobil kam jede Hilfe zu spät – sie konnten nur noch tot aus den Trümmern geborgen werden.

Ein weiteres Unfallopfer wurde per Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht, verstarb jedoch kurz darauf infolge seiner schweren Verletzungen.