Ihr Haus sollte geräumt werden: Geschwister sprengen mehrere Polizisten mit Gas in den Tod

Verona (Italien) - Im Zuge einer Räumungsaktion ist ein Bauernhaus in die Luft geflogen. Drei Polizisten starben, Dutzende wurden verletzt.

Die italienische Feuerwehr veröffentlichte Bilder, die das verheerende Ausmaß der Explosion zeigen. © X/@vigilidelfuoco

Wenige Kilometer südlich der italienischen Großstadt Verona, in der Gemeinde Castel d’Azzano, stürmten Einsatzkräfte am Dienstagmorgen in das Gebäude, in dem sich drei Geschwister (alle um die 60 Jahre alt) verschanzt hatten, wie die italienische Nachrichtenagentur "ANSA" berichtete.

Zwei Männer und eine Frau im Inneren wehrten sich demnach bereits seit Tagen gegen eine angeordnete Räumung des Anwesens.

Als die Polizei sie nun mit Gewalt herausholen wollte, griff das Trio zum Gas.

Beim Öffnen der Tür durch die Polizei brachten die Geschwister mehrere Gasflaschen zur Explosion und verwandelten das Bauernhaus in eine Flammenhölle, in der drei Beamte ihr Leben verloren. 13 weitere Polizisten wurden durch Explosion und herumfliegende Trümmer des einstürzenden Hauses teils schwer verletzt.

Von den drei Geschwistern konnten lediglich einer der Brüder und seine Schwester vor Ort festgenommen werden. Beide erlitten infolge der Gas-Explosion ebenfalls Verletzungen und werden nun im Krankenhaus behandelt.

Ein weiterer Bruder befindet sich derzeit auf der Flucht.