Falscher Abzweig wird zu Albtraum: Ehepaar muss sechs Tage ums Überleben kämpfen

Cimolais (Italien) - Sechs Tage lang kämpften Chiara Pesaresi (38) und ihr Mann Davide Cesaroni (41) ohne Essen und ohne Unterschlupf ums nackte Überleben. Während einer Wanderung in den Dolomiten waren sie vom Weg abgekommen und seither orientierungslos.

Als das Paar den Helikopter zum zweiten Mal über sich kreisen hörte, rannte Davide auf die freie Fläche. © Screenshot: facebook.com/CnsasVeneto

Am 1. Juli brach das Paar aus seiner Unterkunft zu einer Wanderung auf. Als Davides Mutter nach mehreren Tagen kein Lebenszeichen ihres Sohnes erhielt, alarmierte sie laut einem Bericht von "Corriere del Veneto" an diesem Montag die Polizei und meldete das Paar als vermisst.

Sofort erfolgte eine groß angelegte Suchaktion der Bergwacht, Feuerwehr, Polizei und dem Zivilschutz. Mithilfe von drei Hubschraubern wurde das Gebiet abgesucht, in dem sich das Paar zuletzt aufgehalten hatte.

Am frühen Dienstagmorgen gab es schließlich Entwarnung: Einer der Helis hatte Davide auf einem Geröllfeld entdeckt! Sofort seilten sich Helfer ab, um den Mann zu versorgen, wenig später traf man auch auf Chiara - beide waren zwar erschöpft, aber dennoch wohlauf.

Nach der Erstversorgung im Tal warteten die Fernsehkameras auf die Erzählungen des Ehepaares, das knapp sechs Tage lang in der Wildnis überlebt hat: "Wir haben uns einen kleinen Unterstand aus einem Baum gebaut. Wir haben die ganze Zeit nichts gegessen, aber ein Bach half uns, zu überleben und war der Ansporn, weiterhin an uns selbst und an diejenigen zu glauben, die nach uns suchten."