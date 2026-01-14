Freispruch für Italiens bekannteste Influencerin

Mailand (Italien) - Italiens bekannteste Influencerin Chiara Ferragni ist vom Vorwurf des schweren Betrugs in Zusammenhang mit zwei Benefiz-Aktionen freigesprochen worden.

Die Unternehmerin hatte Werbung für Benefiz-Verkäufe gemacht. Ein Großteil der Einnahmen landete aber bei ihr. © Marco Ottico/LaPresse/AP/dpa

Nach vier Monaten Prozess kam ein Gericht in Mailand zu dem Urteil, dass die 38-Jährige strafrechtlich nicht mehr belangt werden kann. Die Staatsanwaltschaft hatte ein Jahr und acht Monate Haft verlangt. Der Fall sorgte auch über Italien hinaus für Schlagzeilen.

Die Internet-Unternehmerin hatte 2022 Werbung für einen Kuchen gemacht. Damals ließ sie ihre annähernd 30 Millionen Follower glauben, dass der Erlös eines von ihr angepriesenen Kuchens namens "Pink Christmas" (Preis: neun Euro) zu größeren Teilen an eine Kinderkrebs-Station gehe.

In Wahrheit bekam das Krankenhaus in Turin trotz mehr als 360.000 verkaufter Kuchen keinen einzigen Cent. Bei Kampagnen für Ostereier soll sie nach ähnlichem Muster verfahren sein.