Abgaben werden verdoppelt: In dieser Metropole müssen Urlauber ab sofort tiefer in die Tasche greifen

Barcelona (Spanien) - Touristenmassen überfluten die spanische Metropole Barcelona, das kommt den 1,7 Millionen Einwohnern teuer zu stehen. Jetzt soll eine Anpassung der Touristensteuer Entlastung bringen.

Die steigende Tourismusgebühr soll die aufgebrachte Stimmung in der Bevölkerung wieder besänftigen und Wohnraum für die Menschen in der Stadt bezahlbar machen. (Archivbild) © Paco Freire/SOPA Images via ZUMA Press Wire/dpa

Am gestrigen Mittwoch hat die Stadt die Gebühr verdoppelt. So berichtet die Nachrichtenagentur "Reuters", dass Reisende ab April bis zu 15 Euro pro Nacht blechen müssen, um in der zweitgrößten Stadt des Landes übernachten zu dürfen.

Grund für diese Anhebung ist der zunehmende Unmut der Bevölkerung. Die Stadt lebt vom Tourismus, doch in den vergangenen Jahren nahmen die Besucherzahlen überhand. In allen Ecken sprießen Hotelanlagen und Ferienwohnungen aus dem Boden. Einheimische vermieten zudem ihre eigenen vier Wände an Touristen. Knapper Wohnraum ist die Folge.

Besonders in der Innenstadt, aber auch in den Randgebieten schossen die Immobilienpreise in den vergangenen Jahren in die Höhe. Viele Menschen, die in Barcelona arbeiten, können sich die Mieten nicht leisten.

Die neue Touristensteuer soll Abhilfe schaffen, indem Besucherzahlen eingedämmt und bezahlbarer Wohnraum für die Katalanen unterstützt wird.