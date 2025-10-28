Fuchs, du hast das Netz gestohlen! Fellnase legt ganzen Ort lahm

Caponago (Italien) - Der Albtraum im digitalen Zeitalter ist eingetreten. In einer Gemeinde nahe der italienischen Mode-Hauptstadt Mailand fiel auf einmal das gesamte Internet aus. Tagelang blieben die Einwohner in der analogen Welt gefangen. Jetzt ist klar, welcher gerissene Fuchs hinter dem "Blackout" steckte.

Man könnte sagen, der Übeltäter wurde auf frischer Tat ertappt. Auch wenn man es dem süßen Tier nicht verdenken kann - immerhin wollte der kleine Fuchs nur aus dem Kabelschacht entkommen. (Symbolbilder) © Fotomontage: Jan Woitas/dpa, Kirsty Wigglesworth/AP/dpa

In einem Facebook-Post macht die Kommune Tage nach dem totalen Netzausfall reinen Tisch und erklärt, wie es zu der unangenehmen Situation gekommen ist.

So verschwand im Laufe der letzten Woche der Deckel eines Kabelschachtes, in welchem Dutzende Glasfaserkabel lagen, die die gesamte Ortschaft mit Internet versorgten. Wie es das Schicksal wollte, tapste ein nichts ahnender Fuchs in das "aufgerissene" Loch und kam nicht mehr aus diesem heraus.

Da nach oben hin kein Entkommen war, entschied sich das arme Tier, sein Glück in die andere Richtung zu versuchen und fing an, sich seinen Fluchtweg durch die Glasfaserkabel hindurch zu beißen. Kurz darauf fiel in der gesamten Ortschaft das Internet aus. Erst nach einiger Zeit konnte der "Fehler" ausfindig gemacht werden.

Einsatzkräfte der Feuerwehr konnten die völlig erschöpfte und gestresste Fellnase aus ihrem kargen Gefängnis befreien und in Sicherheit bringen.

Die Gemeinde ist nun damit beschäftigt, denjenigen zu finden, der die Abdeckung des Kabelschachtes gestohlen hat.