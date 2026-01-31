Göttlicher Zufall? Restaurierter Engel sieht aus wie Giorgia Meloni

Rom (Italien) - Die italienische Ministerpräsidentin Giorgia Meloni (49) als Engel, sogar mit Flügeln - und das in einer Kirche mitten in Rom: Nach der Restaurierung eines Freskos in der Basilika San Lorenzo in Lucina sind im Antlitz eines Engels klar die Gesichtszüge der Regierungschefin zu erkennen.

Der mit Flügeln versehene "Meloni-Engel" hält eine Schriftrolle mit der Zeichnung des italienischen Stiefels in der Hand - Der andere Engel (immer noch gewöhnlich) reicht dem in Ungnade gefallenen Herrscher die Krone. © Alessandro Serrano/AGF via ZUMA Press/dpa

Dahinter steckt nach einem Bericht der Tageszeitung "La Repubblica" ein künstlerisch begabter ehrenamtlicher Kirchenhelfer, der Sympathien für das rechte Lager hat.

Die Basilika im historischen Zentrum von Rom ist auch bekannt, weil sich dort eine Marmorbüste des letzten italienischen Königs Umberto II. befindet, der nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs 1946 ins Exil ging.

Darüber sind zwei Engel gemalt, an denen vor der Restaurierung nichts besonders auffällig war. Jetzt ähnelt einer davon allerdings ungewöhnlich deutlich der Ministerpräsidentin von der Rechtspartei Fratelli d'Italia (Brüder Italiens), die das Land seit mehr als drei Jahren ununterbrochen regiert und damit länger als fast alle anderen Regierungschefs nach dem Zweiten Weltkrieg.

Als Urheber gab sich ein Mann namens Bruno Valentinetti zu erkennen. Auf Fragen von Reportern antwortete er allerdings: "Wer sagt, dass es sich um Ministerpräsidentin Meloni handelt?" Er habe nur "wiederhergestellt, was schon vor 25 Jahren da war".