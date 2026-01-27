Massenevakuierung nach Unwetter: "Wer dort ein Haus besitzt, wird nie wieder zurückkehren können"

Niscemi (Italien) - Die Unwetter auf der beliebten Urlaubsinsel wollen einfach kein Ende nehmen: Der heftige Niederschlag in den vergangenen Wochen hat den Boden so sehr aufgeweicht, dass Menschen in einer Stadt im Süden von Sizilien um ihr Leben bangen müssen.

Nicht nur Gebäude, sondern auch Straßen sind von dem heftigen Erdrutsch betroffen. © ROSARIO CAUCHI / ANSA / AFP

So berichtet die italienische Nachrichtenagentur ANSA, dass am Stadtrand von Niscemi, einer 30.000-Einwohner-Stadt auf Sizilien, der Boden um bis zu 55 Meter weggebrochen ist. Der Erdrutsch ist demnach rund vier Kilometer lang und bedroht unzählige Gebäude der kleinen Stadt.

Mehr als 1500 Menschen mussten bereits aus ihren Wohnungen evakuiert werden. Einige von ihnen fanden Zuflucht bei Freunden und Verwandten, andere mussten in einer provisorischen Unterkunft in einer Sporthalle Platz finden. Doch die Gefahr ist noch lange nicht gebannt. Wie Nello Musumeci (71), der italienische Minister für Zivilschutz, erklärte, ist die Lage noch immer angespannt, da der Erdrutsch noch andauert. Demnach sind nach wie vor sämtliche Gebäude in einem Umkreis von 70 Metern um die "Abbruchstelle" in Gefahr.

Fabio Ciciliano (53), der Leiter des Katastrophenschutzes, offenbarte derweil den Betroffenen die bittere Wahrheit: "Wenn sich das Haus auf dem Erdrutsch befindet, können die Bewohner nicht nur jetzt nicht zurückkehren, sondern nie wieder."

Währenddessen steigt die Zahl der Betroffenen stetig an, da der Erdrutsch sich immer mehr durch die kleine, sonst so idyllische Stadt frisst.