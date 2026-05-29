Italien-Urlaub wird zum Albtraum: Touristin unter Drogen gesetzt und tagelang missbraucht

Rom (Italien) - Es sollte ein schöner Urlaub in Rom werden - doch für eine 32-jährige Kolumbianerin wurde die Reise zum Albtraum.

Die Polizei durchsuchte das verlassene Gebäude, in dem die Frau festgehalten wurde. © poliziadistato.it

Wie die italienische Polizei berichtete, wurde die Frau am Abend des 19. Mai vor einem Restaurant in Rom von einem Mann angesprochen, der ihr angeblich Haschisch verkaufen wollte.

Unter diesem Vorwand überredete er die Kolumbianerin schließlich, ihm zu folgen. An einem abgelegenen Ort wurde sie gewaltsam in einen Lieferwagen gezerrt und zu einem verlassenen Gebäude am östlichen Stadtrand der italienischen Hauptstadt gebracht.

Dort erlebte die 32-Jährige laut Polizei drei Tage voller Gewalt. Sie sei unter Drogen gesetzt, mit dem Tod bedroht und wiederholt sexuell missbraucht worden.

72 Stunden später gelang ihr in einem unbeobachteten Moment die Flucht vor ihren Peinigern.

Halbnackt und sichtlich unter Schock lief sie auf die Straße und bat Passanten um Hilfe, die sofort den Notruf verständigten.