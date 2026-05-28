Tragisches Unglück in Tirol: Segelflieger stürzt 80 Meter ab, Pilot stirbt

Ehrwald - Bei dem Absturz eines Segelflugzeugs am Donnerstag im österreichischen Bundesland Tirol ist ein Mann ums Leben gekommen. Der Unfall ereignete sich im Gebiet von Ehrwald nahe der Grenze zu Bayern.

Der Mann saß alleine in dem verunglückten Segelflieger. (Symbolfoto) © Friso Gentsch/dpa

Das Flugzeug sei gegen 12.50 Uhr am Breitenkopf in Tirol gegen eine Felswand geprallt und danach gut 80 Meter über ein Geröllfeld abgestürzt, hatte der Sender ORF nach Polizei-Angaben berichtet.

Der Mann sei der einzige Insasse des Segelfliegers gewesen, hieß es in einem Bericht der Nachrichtenagentur APA.

Die Behörden teilten vorerst keine weiteren Informationen zum Unfallhergang oder zur Identität des Toten mit.



