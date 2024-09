Kettensägen-Duell: Autofahrer gehen nach Beinahe-Unfall aufeinander los

Zwei Männer gingen mit Kettensägen aufeinander los. © Montage: Facebook/Salvo Caputo

Weil er ihm ein anderer Autofahrer die Vorfahrt schnitt und so fast einen Unfall verursachte, sah ein Sizilianer Rot. Der Gärtner griff zur Kettensäge und wollte seinen Kontrahenten zu Rede stellen. Doch die Situation schaukelte sich schnell hoch ...

So geschehen am Mittwochnachmittag in Rosalio (Sizilien/Italien) vor zahlreichen Zeugen. Das berichtet die Nachrichtenagentur AGI. Nach allem, was bekannt ist, gerieten der Gärtner auf der einen Seite und drei Ausländer in einem Lieferwagen auf der anderen Seite wegen eines Vorfahrtsfehlers in einen heftigen Streit.

Auf Videos ist zu sehen, wie der Gärtner aus seinem Lkw aussteigt, zur offenen Ladefläche geht und sich mit einer Kettensäge bewaffnet. Auch die Insassen des Lieferwagens steigen aus. Einer von ihnen schnappt sich eine Metallleiter von der Ladefläche des Gärtner-Lasters, versucht damit um sich zu schlagen.

Dann eilt ihm sein Kumpel zu Hilfe, er nimmt sich die andere Kettensäge des Gärtners von der Ladefläche. Es kommt zum Kettensägen-Duell.

Mit ausladenden Schwüngen versuchen sich die Kontrahenten die Köpfe einzuschlagen. Die Sägen berühren sich, der Gärtner wird am Rücken getroffen. Sein Gegner wirft das Gerät auf den Boden und kann zunächst unerkannt entkommen.