Model (†29) mit 24 Messerstichen hingerichtet: Hunderte gehen für sie auf die Straße

Mailand (Italien) - Ganze 24 Mal rammte Gianluca Soncin (52) das Messer in den Körper seiner wehrlosen Freundin Pamela Genini (†29), bis sie schließlich ihren schweren Verletzungen erlag. Die fürchterliche Szene in der Mailänder High-Society erschütterte die Millionenstadt.

Hunderte Menschen versammelten sich, um gemeinsam von Pamela Abschied zu nehmen. Einige von ihnen legten Blumen nieder, andere richteten einige letzte Worte an sie und appellierten, dass dutzende weitere Frauen tagtäglich Opfer von häuslicher Gewalt werden. © IMAGO / Independent Photo Agency Int.

Laut einem Bericht der Tageszeitung "Il Fatto Quotidiano" ereignete sich der Femizid am vergangenen Mittwochabend gegen 22 Uhr im Norden der italienischen Mode-Metropole. Einen Tag später hatten sich hunderte Menschen am Tatort versammelt, um dem Model zu gedenken.

Das Paar war zu diesem Zeitpunkt erst seit einigen Monaten zusammen, doch laut Insider-Informationen, steckte die Beziehung in einer tiefen Krise.

Der 52-Jährige soll sich sogar insgeheim einen Schlüssel für die Wohnungstür seiner besseren Hälfte anfertigen lassen haben - ohne das sie davon wusste. An jenem schicksalshaften Abend betrat er ohne ihr Einverständnis das Gebäude.

Pamela, welche zum Zeitpunkt des Einbruchs gerade mit ihrem Ex-Freund telefonierte, bat ihn schnell um Hilfe, bevor der Anruf abrupt endete. Kurz darauf klingelte das erste Mal das Telefon der örtlichen Polizei, doch es sollte nicht das letzte Mal gewesen sein. Zwischen dem Paar entbrannte ein heftiger Streit, von dem auch die Nachbarn etwas mitbekamen: Es waren Hilfeschreie der 29-Jährigen!

Die Gesetzeshüter eilten zum Wohnhaus des Models. Als sie die Tür aufbrachen, war es allerdings bereits zu spät. Sie sahen, wie Gianluca den leblosen Frauenkörper hinter sich her auf den Balkon schleifte und immer wieder auf ihn einstach.

Gerade als die Polizei ihn überwältigen wollte, versuchte er sich selbst zu töten, indem er sich das Messer zweimal in den Hals rammte.