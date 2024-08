Nach Untergang von Luxusjacht: Ermittlungen wegen fahrlässiger Tötung!

Taucher des italienischen Feuerwehrkorps konnten auch die letzte Leiche mittlerweile aus dem Meer bergen. © ALBERTO PIZZOLI/AFP

Es werde gegen unbekannt wegen der möglichen "Verbrechen des fahrlässigen Schiffbruchs und mehrfacher fahrlässiger Tötung" ermittelt, sagte Staatsanwalt Ambrogio Cartosio am Samstag zu Reportern.

Der Staatsanwalt warnte jedoch, dass sich die Untersuchung noch in der "Anfangsphase" befinde. "In diesem Stadium schließen wir absolut nichts aus, gerade weil sich die Untersuchung in jede Richtung entwickeln könnte."

Die mit zehn Besatzungsmitgliedern und zwölf Passagieren besetzte Segeljacht "Bayesian" war in der Nacht zum Montag in der Nähe von Porticello vor der Küste der italienischen Mittelmeerinsel in einem Sturm gesunken.

Ursache war eine Wasserhose, eine Art Tornado, über dem Meer. 15 Passagiere und Besatzungsmitglieder konnten gerettet werden, sieben kamen ums Leben.