Jacht-Drama vor Sizilien: Erste Leichen geborgen

Die Jacht versank vor der Küste Siziliens. © ALBERTO PIZZOLI / AFP

Die vier Toten wurden in etwa 50 Metern Tiefe von Spezialtauchern im Inneren der Jacht gesichtet und dann nach oben gebracht, hieß es von den Behörden.

Die Hoffnung, noch jemanden lebend zu finden, liegt inzwischen praktisch bei null. Am Mittwochabend wurden noch zwei Leichen an Bord des Schiffes vermutet. Als erstes Todesopfer war bereits am Montag der Schiffskoch im Wasser entdeckt worden. Somit sind nun fünf Tote bestätigt.

Der genaue Hergang des Unglücks, das sich am Montag in nur einer halben Seemeile - etwa 900 Meter - Entfernung vom Ufer ereignet hatte, ist immer noch nicht geklärt.

Der verletzte Kapitän der "Bayesian" wurde von der Polizei stundenlang verhört. Die Zeitung "La Repubblica" zitierte ihn mit den Worten: "Wir haben es nicht kommen sehen." Insgesamt waren auf Einladung des britischen Milliardärs Mike Lynch 22 Menschen an Bord.