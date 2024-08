Segelboot mit 22 Personen an Bord gekentert: Ein Toter, sechs Menschen noch vermisst!

Palermo - Am frühen Montagmorgen ist vor der Küste Siziliens ein mit 22 Menschen besetztes Segelboot gekentert. Während die Suche nach den Vermissten noch in vollem Gange ist, wurde eine Person bereits tot geborgen.

Vor der Küste Siziliens starb mindestens eine Person bei einem Bootsunglück. Sechs weitere werden noch vermisst. © Italian Coast Guard/Italian Coast Guard/AP/dpa

Das Bootsunglück ereignete sich gegen 5 Uhr nahe der Stadt Palermo, wie die italienische Nachrichtenagentur "ANSA" berichtete.

Bei dem versunkenen Schiff handelte es sich um die "Bayesan", die unter britischer Flagge vom Porticello-Hafen aus in See gestochen war und von einem heftigen Sturm überrascht wurde. Mit an Bord: insgesamt 22 Personen.

Zunächst wurden 7 Personen vermisst, die Rettungskräfte konnten 15 Schiffbrüchige aus dem Wasser retten.

In einer späteren Mitteilung vermeldete "ANSA" die traurige Nachricht, dass die Leiche einer der Vermissten geborgen wurde. Die Suche nach den übrigen sechs Personen wird mit Tauchern und Hubschraubern fortgesetzt.

Die italienische Feuerwehr veröffentliche Luftaufnahmen der laufenden Suchaktion auf X.