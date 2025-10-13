Nonnen fliehen vor gewaltiger Feuerwand und verlieren Dach überm Kopf

Mailand (Italien) - Ein schwerer Brand hat am späten Samstagabend das historische Kloster "Bernaga" in La Valletta Brianza (Italien) nahezu vollständig zerstört. Das im Jahr 1628 gegründete Kloster stand binnen kurzer Zeit in Flammen. Die Feuerwehr evakuierte 21 Nonnen aus dem brennenden Bauwerk.

Als die Feuerwehr eintraf, brachten sie die dort lebenden Nonnen sofort in Sicherheit. © Screenshot/Facebook/Massimo Sertori

Der regionale Stadtrat Massimo Sertori (56) teilte auf Facebook mit, dass neunzehn Ordensfrauen vorübergehend in einer Einrichtung untergebracht worden seien. Zwei Schwestern der Gemeinde kamen mit Verletzungen in ein Krankenhaus.

Auch Marco Panzeri, der Bürgermeister von La Valletta Brianza, bezeichnete den Brand gegenüber lokalen Medien als "Katastrophe" mit "immensen, unkalkulierbaren Schäden".

Mehrere Artefakte und historische Gemälde wurden vollständig zerstört. Ob es Reliquien gibt, die das verheerende Feuer überlebt haben, ist bislang unklar.

Nach ersten Erkenntnissen der Feuerwehr soll das Unglück durch einen Kurzschluss verursacht worden sein. Dabei entfachten die Flammen in einem der Schlafräume.