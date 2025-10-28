Rentner im Rollstuhl erfasst: Ex-Torwart von RB Leipzig nach tödlichem Unfall unter Schock

Mailand - Großer Schock für den ehemaligen RB-Keeper Josep Martinez (27)!

Torwart Josep Martinez (27), zwischen 2020 und 2022 bei RB Leipzig aktiv, war am Dienstagmorgen in einen tödlichen Unfall verwickelt. (Archivbild) © Jan Woitas/dpa

Im Zuge eines Verkehrsunfalls nördlich von Mailand hat der Spanier, der inzwischen beim italienischen Traditionsclub Inter Mailand als Ersatztorwart angeheuert hat, am Dienstagmorgen einen Rentner (81) im Rollstuhl angefahren. Die Kollision endete tödlich.

Der 81-Jährige starb infolge seiner schweren Verletzungen noch am Unfallort, wie die italienische Nachrichtenagentur "ANSA" am Dienstag berichtete.

Ex-Bulle Martinez, der zwischen 2020 und 2022 insgesamt viermal im Kasten von RB Leipzig stand, erlitt infolge des Unfalls einen Schock.

Wie es zu der Tragödie kommen konnte, ist derweil noch unklar und muss von der Polizei ermittelt werden. Dem Bericht zufolge soll der 81-Jährige mit einem Elektro-Rollstuhl ins Schleudern und auf die Gegenfahrbahn geraten sein, auf der Martinez mit seinem Wagen unterwegs gewesen war.