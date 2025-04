Todescrash mit neuem Lamborghini: Unternehmer ertrinkt in Wassergraben

Concordia Sagittaria (Italien) - Es sollte eine launige Ausfahrt bei bestem Osterwetter werden. Doch für Bauunternehmer Luca P. endete die Spritztour mit seinem nagelneuen Lamborghini Gallardo in einem Bewässerungskanal. Der 51-Jährige ertrank.

Der Lamborghini überschlug sich und landete in einem Wassergraben © Vigili del Fuoco

Einen Lamborghini zu besitzen war Lucas großer Traum. Doch das Auto wurde für den 51-Jährigen in Norditalien zur Todesfalle.

Am Karsamstag wollte der Bauunternehmer einem Freund den Sportwagen zeigen, Luca P. setzte sich ans Steuer, der Freund nahm auf dem Beifahrersitz Platz, berichtet "Corriere del Veneto".

Luca gab Gas, raste über die Landstraße. Doch der 51-Jährige überschätzte sich offenbar. In einer Kurve verlor er die Kontrolle über das Auto, kam von der Straße ab und überschlug sich. Das Auto landete in einem Bewässerungskanal und lief innerhalb von Minuten mit Wasser voll. Die beiden Männer konnten sich nicht befreien.

Als die Einsatzkräfte an der Unglücksstelle eintrafen, stand das Wasser schon 70 Zentimeter hoch, berichtet die Zeitung "La Stampa". Der Bauunternehmer ist in seinem Auto ertrunken, für ihn kam jede Hilfe zu spät. Der Beifahrer wurde von der Feuerwehr aus dem Lamborghini-Wrack befreit, kam mit dem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus, überlebte schwer verletzt.