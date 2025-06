Mississippi (USA) - In den USA ist ein 79-Jähriger nach fast 50 Jahren im Todestrakt hingerichtet worden. Dem Vietnam-Veteranen Richard Jordan wurde am Mittwoch in einem Gefängnis im Bundesstaat Mississippi eine Giftspritze verabreicht.

Richard Jordan wurde im Alter von 79 Jahren in den USA hingerichtet. © HANDOUT / MISSISSIPPI DEPARTMENT OF CORRECTIONS / AFP

Jordan war 1976 wegen Mordes an der Frau eines Bankangestellten verurteilt worden.

Er hatte Edwina Marter aus ihrem Haus entführt und 25.000 US-Dollar Lösegeld für ihre Freilassung verlangt. Der Werftarbeiter ging der Polizei ins Netz, als er das Geld abholen wollte.

Er gestand den Mord an Marter und führte die Ermittler zu ihrer Leiche in einem Wald, die Schusswunden aufwies.

Jordan ist bereits der 25. Todeskandidat, der in diesem Jahr in den USA hingerichtet worden ist. So viele Exekutionen hatte es im gesamten vergangenen Jahr gegeben.

Allein sieben Menschen wurden 2025 im Bundesstaat Florida hingerichtet. Erst am Dienstag war ein 51-Jähriger per Giftspritze in Florida hingerichtet worden, der eine Frau ermordet hatte.