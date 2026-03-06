Todesfahrten im Krankenwagen? Fünf Patienten sterben, Fahrer unter Mordverdacht

Forlì (Italien) - Ein erschütternder Verdacht sorgt derzeit in Italien für Aufsehen: Ein 27-jähriger Krankenwagenfahrer steht im Fokus der Justiz, weil er während Patiententransporten mehrere Menschen getötet haben soll. Staatsanwälte in der norditalienischen Stadt Forlì ermitteln gegen den Mann wegen des Verdachts auf Mord an fünf älteren Patienten.

Ein 27-jähriger Krankenwagenfahrer steht in Italien unter Mordverdacht. Fünf ältere Patienten starben während oder kurz nach Transporten. (Symbolfoto) © 123rf/joseh51

Die Todesfälle weisen eine Gemeinsamkeit auf: Alle Opfer starben entweder während der Fahrt oder kurz nachdem sie in einem Krankenwagen transportiert worden waren, den der Verdächtige gefahren hatte, wie The Guardian berichtet.

Die Patienten waren überwiegend hochbetagt und wurden zwischen Pflegeheimen, Krankenhäusern oder zu medizinischen Terminen gebracht. Angehörige und ihre Anwälte machten die Ermittler darauf aufmerksam, dass die Fälle möglicherweise zusammenhängen.

Nach bisherigen Erkenntnissen der Ermittler könnten den Patienten während der Transporte schädliche Substanzen verabreicht worden sein.

Mehrere Opfer erlitten während der Fahrt plötzlich schwere Atem- oder Herzprobleme.

Lange blieb der mögliche Zusammenhang unentdeckt. Viele Familien gingen zunächst davon aus, dass ihre Angehörigen ohnehin schwer krank gewesen seien.

Erst als die Familie eines Opfers eine Obduktion verlangte, gerieten die Todesfälle in den Fokus der Ermittler und lösten eine größere Untersuchung aus.