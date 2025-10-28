Winterurlauber aufgepasst: Hier wird die falsche Kopfbedeckung bald richtig teuer

Italien - Zuvor betraf das Gesetz nur Minderjährige, doch ab der kommenden Skisaison wird das Fahren ohne passenden Helm auch für Erwachsene zur Pflicht. Wer sich dieser Neuauflage widersetzt, muss mit saftigen Strafen rechen. Im schlimmsten Fall war es das sogar mit dem Ski-Urlaub.

Für junge Wintersportler galt die allgemeine Helmpflicht bereits seit dem Jahr 2021, jetzt werden auch Erwachsene zum Selbstschutz gezwungen. © Fotomontage: Daniel Karmann/dpa, Matthias Bein/dpa

Mehrere italienische Newsportale wie zum Beispiel "Dovesciare" informieren Ski- und Snowboard-Enthusiasten über die anstehende Helmreform.

Demnach hat der Kulturausschuss der italienischen Abgeordnetenkammer einem Änderungspaket zum bestehenden Sportdekret zugestimmt. Darin enthalten waren auch neue Sicherheitsvorschriften für die Vielzahl an Skigebieten im Norden des Landes.

Ein vorangegangenes Dekret vom 21. Februar 2021 beschloss bereits eine allgemeine Helmpflicht für alle Wintersportler unter 18 Jahren. Doch diese Regelung wurde nun auch auf erwachsene Abfahrtsfahrer ausgeweitet.

So verpflichtet das neue Gesetz alle Einheimischen und Touristen "unabhängig vom Alter, beim Ausüben von Alpinski, Snowboard, Telemarken, Schlitten und Rodel einen konformen Schutzhelm zu tragen".