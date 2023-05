127 Meter! Jeff Bezos Boss-Yacht vor Ibiza gesichtet

Ibiza - Leinen Los! Jeff Bezos (59) neue Mega-Yacht wurde vor Ibiza gesichtet. Die Koru ist 127 Meter lang, bietet Platz für 18 Passagiere und soll rund 500 Millionen Euro gekostet haben. Nun ging der Milliardär in Begleitung seiner Freundin Lauren Sánchez (52) an Bord.

Die Koru (Maori: Neuanfang) ist mit 127 Meter die zweitlängste Segelyacht der Welt. © Felix Frieler/dpa

Bezos' Boss-Boot verlässt den Hafen. Amazon-Gründer Jeff Bezos konnte sein neues Spielzeug endlich ausprobieren. Wie die Zeitung Daily Mail berichtet legte die Koru (Maori für Neuanfang) an der Südküste Ibizas, nahe der Ortschaft Cala Valdella an.

Sichtbar wohlgelaunt ging der Milliardär in Begleitung seiner Freundin Lauren Sánchez (53) an Bord. Bilder, die von TMZ veröffentlicht wurden, zeigen die beiden beim Herumalbern an Deck.

Für seine Mega-Jacht ließ Bezos wohl einiges springen: Rund 500 Millionen Euro, schätzten Experten. Der genaue Preis ist natürlich geheim.

Der 127 Meter lange Schoner Koru segelt unter der Flagge der Cayman-Inseln, hat Platz für 18 VIP-Passagiere und bis zu 40 Mann Crew, erklärt das Fachportal Boat International. Um die 85 Meter hoch, sollen die drei Masten sein. Am hintersten ist ein Krähennest als Ausguck verbaut.

Wenn bei Bezos der Wind mal nicht weht, kein Problem: Bei Flaute sorgt ein Dieselaggregat für die nötige Power.