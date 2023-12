Kaiserschnitt, Geld und Lügen: Ärzte sollen ungeborenes Baby geraubt und verkauft haben

Die mutmaßlichen Babyhändler raubten einer Mutter ihr ungeborenes Kind. (Symbolbild) © 123rf/geargodz

Der Alptraum jeder werdenden Mutter!

Die beiden Ärzte aus dem indischen Bundesstaat Uttar Pradesh wurden am vergangenen Dienstag festgenommen. Sie sollen einer Mutter ihr neugeborenes Kind geraubt und an Dritte verkauft haben. Das berichtet "Indian Express" unter Berufung auf Polizeiangaben.

Der Vorwurf: Am 29. Oktober begab sich die hochschwangere Pushpa Devi (28) zur Entbindung in ein Privatkrankenhaus in die Ortschaft Judi Kuiya. Vor Ort behauptete Dr. Hafizur Rehman (50), dass man die Geburt sofort per Kaiserschnitt einleiten müsse. Das Leben des Kindes sei in großer Gefahr, gab der Mediziner vor. Die besorgte Mutter willigte ein.

Noch am selben Tag führte Dr. Rehman im Beisein des Oberarztes Dr. Akram Jamal (40) die Operation durch. Als Pushpa Devi aus der Vollnarkose erwachte, erzählten sie der jungen Frau eine schreckliche Lüge: Man habe nichts mehr machen können, das Baby sei angeblich tot geboren.

Nach sieben Tagen entließen sie die trauernde Mutter aus dem Krankenhaus. Doch das Gebaren der Ärzte ließ große Zweifel aufkommen. Trotz ihrer Bitten und Flehen wurde den Eltern das vermeintlich tote Kind nicht gezeigt. Stattdessen wimmelte man sie ab.