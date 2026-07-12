Blutbad bei Salsa-Festival: Zwei Menschen durch Schüsse getötet, mehrere verletzt

Toronto (Kanada) - Es sollte ein ausgelassenes Fest werden, endete aber in einer Tragödie: Bei einem Salsa-Festival im kanadischen Toronto sind am Samstagabend Schüsse gefallen. Zwei Menschen wurden getötet.

Zahlreiche Einsatzkräfte waren am Samstagabend vor Ort. © Keito Newman/Canadian Press via ZUMA Press/dpa

Mehrere weitere Personen sollen von Schüssen verletzt worden sein, wie die Polizei der Großstadt im Südosten Kanadas auf der Plattform X mitteilte.

Nach ersten Erkenntnissen hätten zwei Menschen am Samstag aufeinander geschossen. Am Tatort wurden demnach zwei Schusswaffen sichergestellt.

Die Polizei hatte zunächst von einem weiterhin aktiven Schützen gesprochen. Dies scheine jedoch nicht der Fall zu sein, sagte der stellvertretende Polizeichef Frank Barredo. Festnahmen habe es bislang nicht gegeben. Die Ermittler schlossen nicht aus, dass mehr als zwei Menschen an dem Schusswechsel beteiligt waren.

Den Angaben zufolge ereignete sich der Vorfall kurz nach 20 Uhr Ortszeit (2 Uhr MESZ/Sonntag) bei dem Festival "Salsa on St. Clair" in der Hafenstadt am Lake Ontario. Dort feierten Menschen mit lateinamerikanischer Musik auf der Straße.

Wie Barredo weiter erklärte, handelte es sich bei der Schießerei mutmaßlich um eine Abrechnung im kriminellen Milieu. Von der Schießerei sei eine große Gefahr für die mehr als 13.000 Besucherinnen und Besucher des Straßenfestivals ausgegangen. Darunter waren zahlreiche Familien mit Kindern und älteren Menschen.