Autistischer Teenager stirbt mit nur 27 Kilo: Mutter und Oma wegen Mordes angeklagt

New York (USA) - In New York stehen die Mutter und Großmutter eines im März verstorbenen Jungen im Verdacht, den Teenager verhungert gelassen zu haben.

In New York ist ein 16-jähriger Junge mit nur 27 Kilo Gewicht gestorben. Jetzt wurden seine Mutter und Oma in dem Zusammenhang festgenommen. (Symbolfoto) © Sven Hoppe/dpa

Die zwei Frauen im Alter von 36 und 62 Jahren seien am Morgen (US-Ortszeit) verhaftet und des Mordes angeklagt worden, teilte ein Sprecher der New Yorker Polizei mit. US-Medien berichteten übereinstimmend, dass der Junge autistisch gewesen sei.

Vor vier Monaten seien Ermittler wegen eines verdächtigen Todesfalls in ein New Yorker Kinderkrankenhaus gerufen worden, so die Polizei.

Vor Ort sei ihnen mitgeteilt worden, dass ein 16-Jähriger verstorbener Junge Anzeichen von Mangelernährung aufgewiesen habe. Im Zuge der Ermittlungen habe die Gerichtsmedizin den Fall dann als Tötungsdelikt eingestuft.