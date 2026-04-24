Die Natur war sein Leben: Wander-Influencer tot aufgefunden

Finnland - Ein bekannter Wander-Influencer (†49) ist in der finnischen Wildnis tot aufgefunden worden.

Ali Leiniö (†49) war bekannt für seine Wander-Videos. © Youtube/Screenshot/Ali Leiniö

Wie TMZ berichtet, wurde der finnische Vlogger Ali Leiniö Anfang April in einem abgelegenen Wildnisgebiet in Lappland gefunden, nachdem er während einer Wanderung offenbar einen tödlichen Krampfanfall erlitten hatte.

Der 49-Jährige war vor allem für seine YouTube-Videos bekannt, in denen er seine Zuschauer auf ausgedehnte Wanderungen durch die nordische Natur mitnahm.

Viele Fans schätzten besonders die ruhige Atmosphäre seiner Aufnahmen sowie seine authentischen Einblicke in seine Abenteuer.

Laut der nordischen Zeitung Helsingin Sanomat wurde er für seine Inhalte im Jahr 2022 mit einem Tubecon Award in der Reise- und Outdoor-Kategorie ausgezeichnet.