Die Natur war sein Leben: Wander-Influencer tot aufgefunden
Finnland - Ein bekannter Wander-Influencer (†49) ist in der finnischen Wildnis tot aufgefunden worden.
Wie TMZ berichtet, wurde der finnische Vlogger Ali Leiniö Anfang April in einem abgelegenen Wildnisgebiet in Lappland gefunden, nachdem er während einer Wanderung offenbar einen tödlichen Krampfanfall erlitten hatte.
Der 49-Jährige war vor allem für seine YouTube-Videos bekannt, in denen er seine Zuschauer auf ausgedehnte Wanderungen durch die nordische Natur mitnahm.
Viele Fans schätzten besonders die ruhige Atmosphäre seiner Aufnahmen sowie seine authentischen Einblicke in seine Abenteuer.
Laut der nordischen Zeitung Helsingin Sanomat wurde er für seine Inhalte im Jahr 2022 mit einem Tubecon Award in der Reise- und Outdoor-Kategorie ausgezeichnet.
Ali Leiniö starb bei dem, was er am meisten liebte
Seine sterblichen Überreste wurden am 10. April geborgen, nur wenige Tage nachdem er sein letztes YouTube-Video veröffentlicht hatte. Doch erst jetzt wurde sein Tod öffentlich bekannt. Ob er seine Tour, bei der er starb, filmte, ist bislang unklar.
Für Ali Leiniö war das Wandern weit mehr als nur ein Hobby - es war eine Lebenseinstellung. Einen großen Teil seines Lebens verbrachte er in der Natur und teilte diese Leidenschaft mit seiner Community.
Letztlich verlor er sein Leben bei dem, was er am meisten liebte.
Titelfoto: Bildmontage: Youtube/Screenshot/Ali Leiniö