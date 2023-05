Kartell-Abrechnung: Killer greifen Quad-Rallye an - 10 Motorsportler tot

Grausam: Plötzlich sprangen maskierte Männer aus einem grauen Van und eröffneten das Feuer auf die Motorsportler. Dann verschwanden sie wieder. © Joatam DE BASADE / AFP

Es sollte ein großes Vergnügen werden - doch es endete im Blutbad.

Wie die Zeitung "Times of San Diego" berichtet, trafen sich am Samstag mehrere Motorsport-Freaks mit ihren hochgezüchteten Quads (sogenannten UTVs), um an der "Cachanillazo-Rallye" durch die Wüste teilnehmen. Gegen Mittag hielten die Teilnehmer an einer Tankstelle nahe der Stadt Ensenada an.

Plötzlich sprangen mehrere maskierte Männer aus schwarzen Geländewagen, zückten Langwaffen und eröffneten sofort das Feuer. Mindestens zehn Menschen starben im Kugelhagel, weitere neun Personen wurden zum Teil schwer verletzt. Dann verschwanden die Täter, so schnell wie sie gekommen waren.

Augenzeugen berichten, dass die Täter "planvoll und gezielt" vorgegangen seien.