Sie klagte über Kopf- und Nackenschmerzen: Kurz darauf ist das Mädchen tot

Sydney (Australien) - Trauriges Ende: Eine junge Australierin wachte mit Kopf- und Nackenschmerzen auf, kurz darauf war sie tot.

Hannah Teklic (†9) verstarb, nachdem sie plötzlich starke körperliche Symptome gezeigt hatte. © GoFundMe/Karena O'Neill

Am Abend des 6. Mai ging die neunjährige Hannah Teklic wie gewohnt ins Bett. Stunden später wachte das Mädchen auf und klagte über starke Kopf- und Nackenschmerzen.

"Sie sagte, die Schmerzen seien wirklich schlimm und sie wolle ins Krankenhaus, weil sie dachte, sie würde sterben", erzählte ihre Mama Wasima Lamrani gegenüber der Daily Mail.

Sie dachte, dass das vom Tanzen kam, also gab Wasima der Kleinen Schmerzmittel. Doch kurz darauf musste sich Hannah übergeben, fiel aus dem Bett und bekam einen Krampfanfall.

Die herbeigerufenen Rettungskräfte brachten die Neunjährige ins St. George Hospital - doch bereits auf dem Weg dort hin hörte sie auf zu atmen.

Im Krankenhaus wurde sie dann notoperiert, um den Druck auf ihr Gehirn zu lindern und überschüssige Flüssigkeit zu entfernen. Anschließend wurde sie ins Sydney Children's Hospital verlegt.

Leider brachte das alles nichts - zwei Tage nach dem Vorfall wurde Hannah für hirntot erklärt. Die Ärzte konnten nichts mehr für die junge Australierin tun.